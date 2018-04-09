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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ САНКЦИИ

Наложит ли Евросоюз новые санкции на Россию вслед за США: ответ представителя ЕС

162 Читати новину українською
Наложит ли ЕС новые санкции на Россию?
Наложит ли ЕС новые санкции на Россию? / bsic.it

Несмотря на тесные и дружеские взаимоотношения США и ЕС принимают решения по поводу санкций в отношении России независимо друг от друга.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванного официального представителя ЕС.

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В частности, источник отметил, что Евросоюз принял к сведению объявленные Соединенными Штатами меры.

При том, что ЕС и Соединенные Штаты тщательно консультировались по поводу санкций в отношении России, всегда было ясно, что любое решение относительно санкций принимается каждой стороной (самостоятельно, – 24),
– сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что любое решение о возможных санкциях ЕС должно приниматься Советом единогласно.

Напомним, 6 апреля минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Среди них – основной акционер "Русала" Олег Дерипаска.

По данным Forbes, после введения санкций Дерипаска всего за один день потерял почти миллиард долларов. Бизнесмен контролирует 48,13% "Русала".

Теги: Новости России Новости политики Санкции Новости США Евросоюз
Источник: 24 Канал
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