Наложит ли Евросоюз новые санкции на Россию вслед за США: ответ представителя ЕС

Несмотря на тесные и дружеские взаимоотношения США и ЕС принимают решения по поводу санкций в отношении России независимо друг от друга.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванного официального представителя ЕС.

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В частности, источник отметил, что Евросоюз принял к сведению объявленные Соединенными Штатами меры.

При том, что ЕС и Соединенные Штаты тщательно консультировались по поводу санкций в отношении России, всегда было ясно, что любое решение относительно санкций принимается каждой стороной (самостоятельно, – 24),

– сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что любое решение о возможных санкциях ЕС должно приниматься Советом единогласно.

Напомним, 6 апреля минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Среди них – основной акционер "Русала" Олег Дерипаска.



По данным Forbes, после введения санкций Дерипаска всего за один день потерял почти миллиард долларов. Бизнесмен контролирует 48,13% "Русала".