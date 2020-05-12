Нам удалось остановить отток инженеров-химиков за границу, – директор ОПЗ Николай Синица

Восстановление работы Одесского припортового завода в августе 2019 года позволило остановить отток высококвалифицированных кадров за рубеж.

Об этом заявил и.о. директора ОПЗ Николай Синица в интервью Цензор.Нет.

"Завод возобновил свою работу в августе 2019 года, после 16-месячного простоя, и по состоянию на сегодняшний день произвел более 550 тыс. тонн карбамида и более 50 тыс. тонн аммиака. Мы смогли возобновить экспорт, 95% продукции отправляется в страны Европы, Северной Америки, Азии и Африки. Главное – удалось воссоздать рабочие места и остановить отток инженеров-химиков, которые востребованы в разных странах – от России и Беларуси до Алжира", – заявил Синица.

По словам Синицы, с 1 апреля заработная плата на ОПЗ выросла на 10%. Этого удалось достичь за счет увеличения платы за переработку газа со стороны действующего поставщика давальческого сырья.

"В марте мы приняли решение до конца июня продлить контракт с действующим поставщиком давальческого сырья. При этом действующим давальцем была увеличена плата за переработку сырья, что позволит направить дополнительные средства на модернизацию предприятия и социальные программы. На фоне кризиса в стране на ОПЗ с 1 апреля были на 10% повышены заработные платы", – отметил Синица.

Отметим, по итогам 2019 года Украина экспортировала минеральных удобрений на $224,8 млн.