Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Нам удалось остановить отток инженеров-химиков за границу, – директор ОПЗ Николай Синица

- Читати новину українською
Одеський припортовий завод
Одеський припортовий завод / odessa-life.od.ua

Восстановление работы Одесского припортового завода в августе 2019 года позволило остановить отток высококвалифицированных кадров за рубеж.

Об этом заявил и.о. директора ОПЗ Николай Синица в интервью Цензор.Нет.

"Завод возобновил свою работу в августе 2019 года, после 16-месячного простоя, и по состоянию на сегодняшний день произвел более 550 тыс. тонн карбамида и более 50 тыс. тонн аммиака. Мы смогли возобновить экспорт, 95% продукции отправляется в страны Европы, Северной Америки, Азии и Африки. Главное – удалось воссоздать рабочие места и остановить отток инженеров-химиков, которые востребованы в разных странах – от России и Беларуси до Алжира", – заявил Синица.

По словам Синицы, с 1 апреля заработная плата на ОПЗ выросла на 10%. Этого удалось достичь за счет увеличения платы за переработку газа со стороны действующего поставщика давальческого сырья.

"В марте мы приняли решение до конца июня продлить контракт с действующим поставщиком давальческого сырья. При этом действующим давальцем была увеличена плата за переработку сырья, что позволит направить дополнительные средства на модернизацию предприятия и социальные программы. На фоне кризиса в стране на ОПЗ с 1 апреля были на 10% повышены заработные платы", – отметил Синица.

Отметим, по итогам 2019 года Украина экспортировала минеральных удобрений на $224,8 млн.

Автор: Даша Птаховська
Теги: Новости Украины Новости Одессы
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Брэд Питт или Уилл Смит: как хорошо Вы знаете актеров Голливуда
сегодня , 18:00 Брэд Питт или Уилл Смит: как хорошо Вы знаете актеров Голливуда
Юлія Михайлова
Выращивание рапса в Украине: залог высокого урожая – комплексный подход
сегодня , 17:02 Выращивание рапса в Украине: залог высокого урожая – комплексный подход
Почему физическая активность так важна для здоровья опорно-двигательного аппарата
сегодня , 18:30 Почему физическая активность так важна для здоровья опорно-двигательного аппарата