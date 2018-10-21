Нам дарят секонд-хенд, – Гайтана откровенно рассказала о нарядах дочери

Певица Гайтана временно забыла о сцене и уделяет все свое время 1-летней дочке Сапфир-Николь. Звезда активно делится фотографиями с малышкой и хвастается ее достижениями.

В интервью "Светской жизни" артистка призналась, что гардероб маленькой красавицы складывается не только из дорогих вещей, купленных ее звездными родителями. Сама Гайтана не стремится делать из нарядов какой-то культ, поэтому часто принимает в дар вещи, которые носили другие дети.

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"Иногда мои друзья дарят нам секонд-хенд, одежда, которую носили дети моих подруг. Я не стесняюсь брать ее, потому что считаю, что нужно быть экономной. Если ты имеешь лишние деньги, нужно их тратить с умом", – отметила Гайтана.

Маленькая Сапфир-Николь, как убеждает муж артистки, уже привыкла, что растет в семье певицы. Девочка не пугается громких посиделок с друзьями Гайтаны, более того, ребенок уже проявляет свои вокальные и танцевальные таланты.

Кроме этого, певица вспомнила, как в юные годы помогала продавать обувь. Гайтана не скрывает, что делала это виртуозно, а люди еще раз возвращались к ней за второй парой.

"У меня это очень классно получалось. Потому что я позитивный человек, я так рекламировала очень круто и говорила, что это классная, кожаная, фирменная штука и нужно померить, очень удобно. Хотя иногда это было не так, мне потом как-то не очень было приятно, но люди покупали и были очень рады, приходили на следующий день, покупали еще", – рассказала Гайтана.

Напомним, в 2017 году Гайтана впервые призналась, что уже почти год замужем. Супруги воспитывают годовалую дочь Сапфир-Николь.