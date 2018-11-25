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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Нам может просто не хватить ресурсов, чтобы защитить свои территориальные воды, – Яременко

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      25 ноября утром российский пограничный корабль "Дон" пошел на таран украинского буксира "Яны Капу".

      Свой комментарий по этому поводу в прямом эфире 24 канала дал председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

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      Он пояснил, что россиян тревожит тот факт, что Украина после нескольких месяцев молчания не только делает заявления, но и начала действовать для защиты своих интересов.

      Наша страна не только пытается привлечь внимание мирового сообщества к конфликту, но и расширила свое военно-морское присутствие в акватории Азовского моря – в РФ ищут способ реагирования на это,
      – отметил Яременко.

      Он отметил, что это имеет свои результаты: уменьшились демонстративные случаи задержания судов, идущих в украинские порты, также эти случаи отдалились от украинских территориальных вод. Очевидно, что Россия пытается показать, что она полностью контролирует ситуацию и что Украина никогда не сможет рассчитывать на свободный проход ее судов в порты на Азовском море.

      Конфлікт в Азовському морі

      Конфликт в Азовском море

      "Это достаточно понятные силовые сигналы и продолжение той вооруженной агрессии, которую РФ ведет против Украины на различных театрах военных действий", – добавил Яременко.

      Что касается рычагов воздействия на Россию – все зависит от выбранной манеры поведения. В тех решениях, которые приняла СНБО в конце октября, заложены такие элементы как уважение к действующим соглашениям о совместном использовании Азовского моря. Это не позволит нам надежно защитить береговую линию и территориальные воды. У нас может просто не хватить ресурсов,
      – прокомментировал дипломат.

      По словам Богдана, согласно международному праву Керченский пролив принадлежит Украине.

      конфлікт в Азовському морі

      Богдан Яременко

      Он отметил, что есть определенный набор правовых и политических догматов, от которых мы ни в коем случае не можем отходить и должны настаивать на своем.

      Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, что страна будет придерживаться соглашений о внутреннем море с Россией. Судя по всему, это продиктовано аргументами МИД о том, что нам это поможет в международных судах. Это не совсем убедительные аргументы, поскольку мы не сможем защитить линию государственной границы, если провозгласим ее в одностороннем порядке,
      – убежден Яременко.

      Глава "Майдана иностранных дел" предположил, что Украина могла бы денонсировать это соглашение и объявить Азовское море международными водами, четко провести 12-мильную зону и установить линию государственной границы. Но пока что Украина выполняет решения СНБО, которые одобрены президентом, и мы наблюдаем, что РФ продолжает вести "свою линию" поведения. Как далеко зайдет эта эскалация – зависит в большой степени от русских.

      Из последнего – появление Уполномоченного по вопросам Азовского моря не остановит Россию и не сломает ее волю давления на Украину. Нам нужно рассчитывать прежде всего на себя и на свои ресурсы. А также выбирать ту стратегию, которую мы сможем реализовать, а не просто выдавать желаемое за действительное: что мы можем, ссылаясь на действующие соглашения, добиться их выполнения.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь, несмотря на агрессивные провокации российских пограничников.

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Украины
      Источник: 24 канал
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