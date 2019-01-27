"Нам надоело быть пешками и заложниками": закончился ли рекордный в истории США шатдаун

Президент США Дональд Трамп наконец пошел на уступки и разрешил отложить рассмотрение вопроса о строительстве стены на границе с Мексикой. Компромисс с Конгрессом позволил на три недели возобновить работу федерального правительства, которое не работало рекордные в американской истории 35 дней.

Последствия шатдауна для страны и людей

Аналитики уже подсчитали, что за время шатдауна США потеряли шесть миллиардов долларов, что даже больше, чем Трамп просил на строительство стены. Специалисты уверены: соглашение республиканцев и демократов может также сказаться на финансовых рынках США, а ВВП страны может упасть на 0,1%. Но простые американцы не слишком озабочены цифрами ВВП и убытками бюджета страны.

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В пятницу, 25 января, 800 тысяч госслужащих США с радостью узнали, что Белому дому удалось договориться с Конгрессом и восстановить работу правительства. Теперь все американские министерства заработали, а госслужащие, которые 35 дней работали бесплатно – вскоре получат зарплату. Но это не прибавило им оптимизма.

Мы рады, что получим зарплату, однако переживаем, что через три недели можем вернуться к предыдущей ситуации. Надоело быть заложниками. Надоело быть пешками в чьей-то игре. Надоело не знать, что делать с нашими ипотечными кредитами и как кормить семьи,

– рассказал работник международного аэропорта Сакраменто Джеймс Мадрок.

Так называемые "банки еды" в США обычно посещали малообеспеченные, а с недавних пор начали приходить и заложники политической ситуации в государстве – федеральные работники. Они более месяца были вынуждены находиться на режиме жесткой экономии.



Типичный "банк еды" в США – в такие учреждения начали ходить даже работники правительства

"Граждане растеряны и расстроены. Шатдаун чувствуется во всем – от невозможности убрать мусор в наших национальных парках до закрытия зоопарков, до того, что не работают диспетчеры воздушного движения", – отметил общественный активист Джо Мэдисон.

ШАТДАУН-2019: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Перерыв между шатдаунами или выход из кризиса

Известно, что деятельность центральных органов исполнительной власти будет восстановлена ​​к 15 февраля, Трамп и демократы уже согласовали трехнедельный бюджет. Президент даже пообещал своим "фантастическим" госслужащим компенсации. В первую очередь – инвалидам и одиноким родителям.

Когда и почему начался прошлый шатдаун?

О прекращении работы правительственных учреждений было объявлено в США 22 декабря после того, как члены Республиканской и Демократической партий не смогли договориться о бюджете на 2019 год. Демократы, имеющие большинство в палате представителей Конгресса, отказывались выделять 5,7 миллиарда долларов в строительство стены на границе с Мексикой, на которой настаивал республиканец Дональд Трамп.

Для того, чтобы положить конец самой длинной в американской истории остановке работы правительства, Трампу пришлось переступить через свои принципы. И пойти на уступки в вопросе строительства стены на границе с Мексикой, хотя строительство стены было в его главных предвыборных обещаниях. Поэтому уступить – может означать потерю шансов остаться в Белом доме на второй срок. Неудивительно, что Трамп отметил в своем Twitter: "Это ни в коем случае не было уступкой".

I wish people would read or listen to my words on the Border Wall. This was in no way a concession. It was taking care of millions of people who were getting badly hurt by the Shutdown with the understanding that in 21 days, if no deal is done, it’s off to the races! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 января 2019 г.

Если после 15 февраля демократы и республиканцы не договорятся по проекту годового бюджета, то американский глава вновь восстановит шатдаун или введет в стране чрезвычайное положение. Это позволит ему получить финансирование пограничной стены в обход Конгресса. Впрочем, демократы уже усилили риторику о прекращении нелегальной иммиграции и пообещали увеличить финансирование безопасности на границе. Только вот проект стены Трампа отвергли полностью.