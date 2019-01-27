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      "Нам надоело быть пешками и заложниками": закончился ли рекордный в истории США шатдаун

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      Президент США Дональд Трамп наконец пошел на уступки и разрешил отложить рассмотрение вопроса о строительстве стены на границе с Мексикой. Компромисс с Конгрессом позволил на три недели возобновить работу федерального правительства, которое не работало рекордные в американской истории 35 дней.

      Последствия шатдауна для страны и людей

      Аналитики уже подсчитали, что за время шатдауна США потеряли шесть миллиардов долларов, что даже больше, чем Трамп просил на строительство стены. Специалисты уверены: соглашение республиканцев и демократов может также сказаться на финансовых рынках США, а ВВП страны может упасть на 0,1%. Но простые американцы не слишком озабочены цифрами ВВП и убытками бюджета страны.

      Читайте также: Шатдаун в США: Трамп возобновит работу правительства на три недели

      В пятницу, 25 января, 800 тысяч госслужащих США с радостью узнали, что Белому дому удалось договориться с Конгрессом и восстановить работу правительства. Теперь все американские министерства заработали, а госслужащие, которые 35 дней работали бесплатно – вскоре получат зарплату. Но это не прибавило им оптимизма.

      Мы рады, что получим зарплату, однако переживаем, что через три недели можем вернуться к предыдущей ситуации. Надоело быть заложниками. Надоело быть пешками в чьей-то игре. Надоело не знать, что делать с нашими ипотечными кредитами и как кормить семьи,
      – рассказал работник международного аэропорта Сакраменто Джеймс Мадрок.

      Так называемые "банки еды" в США обычно посещали малообеспеченные, а с недавних пор начали приходить и заложники политической ситуации в государстве – федеральные работники. Они более месяца были вынуждены находиться на режиме жесткой экономии.

      Банк їжі
      Типичный "банк еды" в США – в такие учреждения начали ходить даже работники правительства

      "Граждане растеряны и расстроены. Шатдаун чувствуется во всем – от невозможности убрать мусор в наших национальных парках до закрытия зоопарков, до того, что не работают диспетчеры воздушного движения", – отметил общественный активист Джо Мэдисон.

      ШАТДАУН-2019: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      Перерыв между шатдаунами или выход из кризиса

      Известно, что деятельность центральных органов исполнительной власти будет восстановлена ​​к 15 февраля, Трамп и демократы уже согласовали трехнедельный бюджет. Президент даже пообещал своим "фантастическим" госслужащим компенсации. В первую очередь – инвалидам и одиноким родителям.

      Когда и почему начался прошлый шатдаун?
      О прекращении работы правительственных учреждений было объявлено в США 22 декабря после того, как члены Республиканской и Демократической партий не смогли договориться о бюджете на 2019 год. Демократы, имеющие большинство в палате представителей Конгресса, отказывались выделять 5,7 миллиарда долларов в строительство стены на границе с Мексикой, на которой настаивал республиканец Дональд Трамп.

      Для того, чтобы положить конец самой длинной в американской истории остановке работы правительства, Трампу пришлось переступить через свои принципы. И пойти на уступки в вопросе строительства стены на границе с Мексикой, хотя строительство стены было в его главных предвыборных обещаниях. Поэтому уступить – может означать потерю шансов остаться в Белом доме на второй срок. Неудивительно, что Трамп отметил в своем Twitter: "Это ни в коем случае не было уступкой".

      Если после 15 февраля демократы и республиканцы не договорятся по проекту годового бюджета, то американский глава вновь восстановит шатдаун или введет в стране чрезвычайное положение. Это позволит ему получить финансирование пограничной стены в обход Конгресса. Впрочем, демократы уже усилили риторику о прекращении нелегальной иммиграции и пообещали увеличить финансирование безопасности на границе. Только вот проект стены Трампа отвергли полностью.

      Теги: Шатдаун Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 канал
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