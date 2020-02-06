Нам не отвечают, только говорят, что все будет хорошо, – бывший пленный об обещанных выплатах

О возвращении из плена и обещанных выплатах в виде 200 тысяч в откровенном интервью 24 каналу рассказал бывший пленник Кремля Сергей Усатюк, который был освобожден 29 декабря во время последнего обмена.

Что известно о Сергее Усатюке

Сергей Усатюк – парень из Дружковки, города Донецкой области. Как он сам рассказал, до плена работал на заводе и в похоронном бюро, несколько раз хотел пойти служить, но его не брали. "Но далее получилось так, что познакомился с людьми, и меня отправили туда шпионить", – сказал Усатюк. В 2017 году Сергей попал в плен.

Полное интервью читайте здесь: Я до сих пор не могу наесться и боюсь общаться с людьми: откровенный рассказ бывшего пленного (18+)

После освобождения мужчину доставили в Феофанию, а потом в санаторий "Лесная поляна". По состоянию на 4 февраля 2020 года Сергея Усатюка уже выписали из санатория и отправили домой в Дружковку, хотя бывший пленник, по его словам, должен быть в заведении еще до 8 февраля.

Пока парень не получил обещанных выплат от правительства и не имеет денег на жизнь. В Дружковке его ждет больная мать.

Что рассказывает Сергей о своем возвращении

"После плена я не могу наесться, я покупаю, я прошу денег у незнакомого человека – и он мне помогает. Да, правда, вот эти документы на выплату 100 тысяч – мы написали заявление. И все", – рассказал бывший пленник.

Сергей объяснил, что сейчас им помогают неравнодушные люди, им привозят продукты – и они очень благодарны.

Но, по факту, на что мы будем жить? У нас нет ничего. Мы только из плена. Как нам жить дальше? Нам не отвечают, нам только говорят: мы вам поможем, все будет хорошо,

– поделился переживаниями Усатюк.

Сергей отметил, что пока ничего по поводу выплаты размером в 100 тысяч гривен, которую обещало правительство, не говорят.

Говорят: "Посмотрим, в ближайшее время выплатим". А до ближайшего времени на что жить? За что нам снимать жилье? Я могу пойти работать, но до зарплаты, как мне жить? Мне негде деньги брать,

– сказал бывший пленник.

Что известно о выплатах бывшим пленным

В правительстве пообещали, что будут искать работу и жилье в регионах, где захотят поселиться освобождены из плена. В ближайшие недели после возвращения бывшим пленным обещали выплатить по 100 тысяч гривен помощи. Последний обмен состоялся 29 декабря 2019 года. Сейчас о выплатах ничего не известно.

Бывший пленник о моменте возврата

Также Сергей рассказал, что когда они только вернулись из плена, их очень хорошо и приятно встретили.

"И приятно было от того, что мы уже на украинской земле. Когда ДНРовский блокпост переехали – мы все радовались и смеялись. Военные нас встречали – спасибо им, что поддерживали нас психологически. А когда мы прилетели в Борисполь, я рад, что нас встретил президент".

Он продолжил, что впоследствии их повезли в Феофанию. Однако, по словам Сергея, их там подержали, просто чтобы показать, что "хорошо приняли".

Нам сказали однажды: "А кто вас заставлял туда ехать, кто вас заставлял это делать?". Да, это моя инициатива. Ты же не будешь сидеть и смотреть, как твои братья умирают,

– подытожил Усатюк.

Видео: откровенное интервью 24 каналу с бывшим пленным Сергеем Усатюком