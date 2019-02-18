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      Нам нет дела до политических разборок, мы видим факт найма лоббистов, – Шабунин о Тимошенко

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      Первое заявление о преступлении по контрактам Тимошенко с лоббистами было подано в марте прошлого года. Тогда она заключила с ними первый договор. Позже, уже в сентябре, был второй контракт Тимошенко с компанией, которая в интересах Тимошенко заплатила 600 тысяч долларов лоббистам и пиарщикам от ВО "Батькивщины".

      Эта информация всплыла в государственных реестрах США в октябре и она имела больше фактов, ответил председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Антикоррупционная прокуратура может возбудить против Тимошенко уголовное производство

      По его словам, тогда Специальная антикоррупционная прокуратура отказался регистрировать это заявление в ноябре 2018 года. "Но в законе уголовного кодекса нет основания отказывать в регистрации дела. Если они скажут, что у них нет доказательств – мы дадим их, тем более, что сейчас появилась новая информация в реестрах", – сказал Шабунин.

      Я не утверждаю, что Тимошенко виновата. Однако доказательства, которые мы собрали, как минимум, свидетельствует о том, что там есть подозрение в подкупе. Почему мы обратились к Луценко? Потому что САП отказал. Суд тоже повел себя интересно: сказал, что заседание будет в один день, но провел его за несколько недель раньше, не уведомив при этом нас. Потому что мы такие суды всегда выигрываем,
      – подчеркнул председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции".

      Как рассказал Шабунин, Луценко тоже манипулирет законом, ведь он не должен был поручать это Холодницкому, а должен был сам зарегистрировать дело, как высший прокурор, и уже тогда мог поручить Холодницкому и НАБУ расследовать это.

      "Но Луценко не захотел ссориться с Тимошенко. И все же, кандидат в президенты выразила свое возмущение именно генпрокурору, потому что он человек Порошенко. Подчеркну: нам нет дела до этих политических разборок, мы видим факт найма лоббистов за деньги, которые не являются задекларированными", – добавил Шабунин.

      Что мы будем делать дальше? Мы ждем реакции Холодницкого на поручение Луценко. Если руководитель НАБУ откажет, аргументируя это политикой, то мы заметим, что такого нет в законе. Тогда мы пойдем в суд и выиграем его. Если надо будет, то пройдем это все еще раз, пока это дело не зарегистрируют как производство и хотя бы не сделают элементарные показания,
      – прокомментировал председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции".

      В чем подозревают Юлию Тимошенко?
      По данным СМИ, американская фирма “Two Paths LLС” наняла пиар-компанию представлять интересы Юлии Тимошенко. В целом речь шла о выплате 390 тысяч долларов в 2018 году пиарщику, который также обслуживал президента США Дональда Трампа. Фамилия Тимошенко, которой предоставляют лоббистские услуги, непосредственно упоминается в официальной отчетности пиар-компании, поданной в Департамент юстиции США.

      Центр противодействия коррупции весной 2018 года направил заявления в САП и НАБУ с соответствующими копиями документов, свидетельствующих о скрытых расходах Юлии Тимошенко на услуги американских лоббистов. Антикоррупционные органы должны в течение 24 часов внести сведения в ЕРДР сведения и начать расследование, однако этого не сделали. Это стало причиной обращения организации в суд. 

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      Теги: Деньги Новости Украины Юлия Тимошенко - новости Новости политики Назар Холодницкий Юрий Луценко НАБУ САП Виталий Шабунин Коррупция
      Источник: 24 канал
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