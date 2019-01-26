Нам никто не будет устанавливать сроков, - в Венесуэле резко ответили на ультиматум стран ЕС

Во время срочного заседания Совета безопасности ООН глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что властям страны никто не будет указывать, когда именно проводить выборы.

Такой комментарий стал реакцией на ультиматум Великобритании, Германии, Нидерландов, Испании и Франции Николасу Мадуро, согласно которому в течение восьми дней в Венесуэле должны объявить президентские выборы. Если этого не произойдет, то указанные европейские страны признают исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.

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"Никто не может устанавливать сроки или говорить о том, быть выборам или нет", – прокомментировал Арреаса, передает DW.

А вот лидер оппозиции, Хуан Гуайдо, который на днях объявил себя временным президентом страны, убежден, что досрочные выборы президента в Венесуэле могут произойти в течение 6, а то и 9 месяцев. Провести их нужно как можно быстрее.

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