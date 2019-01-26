Нам никто не будет устанавливать сроков, - в Венесуэле резко ответили на ультиматум стран ЕС
Во время срочного заседания Совета безопасности ООН глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что властям страны никто не будет указывать, когда именно проводить выборы.
Такой комментарий стал реакцией на ультиматум Великобритании, Германии, Нидерландов, Испании и Франции Николасу Мадуро, согласно которому в течение восьми дней в Венесуэле должны объявить президентские выборы. Если этого не произойдет, то указанные европейские страны признают исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.
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"Никто не может устанавливать сроки или говорить о том, быть выборам или нет", – прокомментировал Арреаса, передает DW.
А вот лидер оппозиции, Хуан Гуайдо, который на днях объявил себя временным президентом страны, убежден, что досрочные выборы президента в Венесуэле могут произойти в течение 6, а то и 9 месяцев. Провести их нужно как можно быстрее.
Что происходит в Венесуэле:
- 23 января протестующие вышли на многотысячный митинг с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который правил страной последние 5 лет и объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Свою поддержку оппозиционному лидеру также выразили Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Чили, Украина, Великобритания, Германия, Нидерланды, Испания и Франция.
- На сторону Мадуро стал глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Стало также известно, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", чтобы охранять диктатора от протестующих (эту информацию 24 каналу подтвердили в украинских правоохранительных органах). В России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 26 человек. Также известно, что задержали около 500 активистов.
Протесты в Венесуэле: смотрите видео
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