"Нам нужна помощь": обнародованы переговоры военных моряков в Азовском море
В сети появились записи, на которых слышно переговоры украинских и российских военных в Азовском море. В частности, на записи можно разобрать, как россияне заявляют о том, что собираются применить оружие и требуют у украинцев выйти на палубу с поднятыми руками.
Также на записях слышно, как, вероятно, украинские моряки просят о помощи, называют свои координаты и сообщают о раненых. Соответствующую запись разместил InfoResist.
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Дайте помощь, нуждаемся в помощи, у нас раненые,
– сообщает украинский радист на записи.
В свою очередь, российские военные в приказной форме требуют от украинских моряков включить свет на палубе и выйти с поднятыми руками.
Запись переговоров украинских и российских военных в Азовском море:
Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.
Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.
Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.