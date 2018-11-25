"Нам нужна помощь": обнародованы переговоры военных моряков в Азовском море

В сети появились записи, на которых слышно переговоры украинских и российских военных в Азовском море. В частности, на записи можно разобрать, как россияне заявляют о том, что собираются применить оружие и требуют у украинцев выйти на палубу с поднятыми руками.

Также на записях слышно, как, вероятно, украинские моряки просят о помощи, называют свои координаты и сообщают о раненых. Соответствующую запись разместил InfoResist.

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Дайте помощь, нуждаемся в помощи, у нас раненые,

– сообщает украинский радист на записи.

В свою очередь, российские военные в приказной форме требуют от украинских моряков включить свет на палубе и выйти с поднятыми руками.

Запись переговоров украинских и российских военных в Азовском море:

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.