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      "Нам нужно больше газа": Меркель поддержала "Северный поток-2" и вспомнила об Украине

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      "Нам нужно больше газа" Меркель поддержала "Северный поток-2" и вспомнила об Украине
      "Нам нужно больше газа" Меркель поддержала "Северный поток-2" и вспомнила об Украине / ntv.ru

      Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддержала "Северный поток-2". Она пообещала, что сохранит транзит газа через Украину.

      Меркель заявила, что "Северный поток-2" не решает проблему диверсификации поставщиков газа для Германии, пишет "Европейская правда".

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      Ангела Меркель сказала, что "российский газ остается российским независимо от того, как он поступает – через Балтийское море или через Украину". Меркель подчеркнула, что даже после постройки новой ветки "Северного потока-2" Германия продолжит искать новые источники поставок.

      Мы уже имеем терминалы сжиженного газа. Конечно, мы будем получать газ также из США,
      – пояснила канцлер.

      Однако, она выразила уверенность, что запуск "Северного потока-2" не прервет транзит газа через Украину.

      Украина должна остаться транзитным государством. Другие газопроводы, "Ямал" и так далее, должны продолжать существовать,
      – заявила Меркель.

      Свою уверенность канцлер объяснила тем, что Германия намерена увеличить потребление газа. Все из-за отказа от атомной энергии. "Нам нужно все больше газа", – добавила Ангела Меркель.

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Ангела Меркель Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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