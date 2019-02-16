"Нам нужно больше газа": Меркель поддержала "Северный поток-2" и вспомнила об Украине

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддержала "Северный поток-2". Она пообещала, что сохранит транзит газа через Украину.

Меркель заявила, что "Северный поток-2" не решает проблему диверсификации поставщиков газа для Германии, пишет "Европейская правда".

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Ангела Меркель сказала, что "российский газ остается российским независимо от того, как он поступает – через Балтийское море или через Украину". Меркель подчеркнула, что даже после постройки новой ветки "Северного потока-2" Германия продолжит искать новые источники поставок.

Мы уже имеем терминалы сжиженного газа. Конечно, мы будем получать газ также из США,

– пояснила канцлер.

Однако, она выразила уверенность, что запуск "Северного потока-2" не прервет транзит газа через Украину.

Украина должна остаться транзитным государством. Другие газопроводы, "Ямал" и так далее, должны продолжать существовать,

– заявила Меркель.

Свою уверенность канцлер объяснила тем, что Германия намерена увеличить потребление газа. Все из-за отказа от атомной энергии. "Нам нужно все больше газа", – добавила Ангела Меркель.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.