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Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью

Нам нужно стать частью глобального мира, чтобы Украина развивалась, – Никольская

Актуальное интервью 27 Читати новину українською

Про украинские товары на мировом рынке– в программе "Актуальное интервью" рассказала заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Никольская.

По ее словам, она создана для того, чтобы люди перезагрузились, посмотрели на вопросы, которыми они занимаются более системно не только с той точки зрения проблематики, которая происходит в Украине, но и учитывая опыт других стран, которые проходили такие трансформационные процессы. В эту программу отбираются люди, которые уже что-то реализовали и которые способны с помощью программы перейти на какие-то новый уровень личностного развития. И по результатам программы, смогут что-то предложить в Украине.

Для того, чтобы страна развивалась, нам нужно становиться частью глобального мира и предлагать обществу те товары и услуги, которые являются уникальными по достаточно конкурентной цене и с высокой добавленной стоимостью. Это должно прививаться людям еще с детских садов и школьного образования, с начала предпринимательства,
– отметила Наталья Никольская.

У украинцев есть потенциал и возможность, но надо перейти к тому, что они будут готовы продавать, знать как, кому и что продавать миру. У нас есть большое количество товаров и услуг достойных, способных и конкурентных на глобальном рынке. Нужно просто помочь украинским предпринимателям и компаниям понять, каким образом правильно выйти на эти рынки, как их определять, какую выбрать стратегию.

Если посмотреть на структуру нашего экспорта в США, то обычно преобладают такие товары как металлургическая продукция, товары сельского хозяйства первичной переработки.

Однако у нас растет экспорт готовых пищевых продуктов, например, на полках американских магазинов можно увидеть большое количество пищевых продуктов, производимых мировыми компаниями в Украине. Есть большое количество уже переработанных продуктов, например, украинская томатная паста используется в процессе производства кетчупов,
– отметила Никольская.

Она рассказала, что также есть случаи использования продукции машиностроения. Также в США поставляются микроскопы и запчасти для авиастроения.

"Что важно, растет экспорт услуг в сфере информационных и коммуникационных технологий. Для нас это достаточно большие возможности для развития", – подчеркнула заместитель министра экономического развития и торговли Украины.

Теги: Новости Украины Министерство экономического развития и торговли Экспорт Новости США
Источник: 24 канал
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