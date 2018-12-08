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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Нам помогают Бог и Анатолий Ломаченко, – Усик о победах украинских боксеров

      47 Читати новину українською
      Александр Усик вместе с Анатолием и Василием Ломаченко
      Александр Усик вместе с Анатолием и Василием Ломаченко

      Журналист Talk Sport Майкл Бенсон рассказал, что ответил абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик на вопрос журналистов: "Что превратило украинцев в лучших боксеров мира?".

      24 Канал писал, что 10 ноября 2018 года Александр Усик защитил титулы в бою против Тони Белью. Усик является абсолютным чемпион мира в первом тяжелом весе. Он обладает титулами чемпиона по версиям WBA, WBC, WBO, IBF и The Ring.

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      Бог помогает нам ... и Анатолий Ломаченко,
      – коротко ответил Александр Усик на вопрос журналиста.

      Напомним, что в ночь с 8 на 9 декабря состоится бой между чемпионом мира в легком весе по версии WBA Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) и чемпионом мира по версии WBO в этом же весе Хосе Педраса (25-1, 12 КО).

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      Теги: Бокс Василий Ломаченко Александр Усик Спорт
      Источник: 24 Канал
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