"Нам сказали замолчите, это не ваша территория": почему Россия подрывает крымские села

Россияне взрывают горы на востоке оккупированного Крыма ради дороги, ведущей от Керченского моста к Севастополю. При этом местное строительство получает щебень, российские бизнесмены прибыль, а селяне – трещины в домах.

Уже полгода несколько раз в неделю такие взрывы сотрясают крымское село Холодовка, из-за чего разрушаются дома местных жителей.

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В частности, крымчанин Александр жалуется, что его дом начал разваливаться, стены – в трещинах, а он только год назад сделал ремонт. "В этом году мы сделали ремонт: подмазали и побелили стены. Но уже начали появиться трещины, стены просто лопаются. Под обоями тоже же самое", – сказал он. Теперь мужчина опасается, что одна стена может рухнуть прямо на кроватку с младенцем.



В оккупированном Крыму в домах стены трескаются от взрывов

А крымский татарин Сервер собственными рукам построил бассейн, но тот потрескался. Хозяин убежден, что это произошло после взрывов в карьере. От этого дома до карьера – около полукилометра.

Здесь раздаются страшные взрывы. Звук такой, как будто, слоны бегают,

– ответил Сервер.



Селяне боятся, что дома могут полностью развалиться

Люди, живущие рядом несколько дней в неделю наблюдают, как горы взрывают, чтобы добыть щебень.

Нам сказали замолчите, это не ваша территория. Это все связано с питерскими бандитами, а с ними бороться очень тяжело,

– прокомментировала жительница Холодовки Валентина Александровна.

Щебень на карьере добывает фирма "Технолидер". Она зарегистрирована в Симферополе в 2017 году со статутным капиталом менее тысячи долларов. Основатель – Дмитрий Сташкив – россиянин, который имеет бизнес в оккупированном Крыму и Санкт-Петербурге. Также он является президентом союза "Недропотребителей России".



Дмитрий Сташкив (справа) подписывает контракт / Фото РИАновости

В 2017 году были обнародованы, что Сташкив подписал соглашение на поставку щебня для трассы "Тавриды", сумма контракта составила 8 миллиардов рублей (более 141 миллионов долларов). Соответственно, полтора десятка крымских карьеров должны были обеспечить трассу щебнем.

В местном Министерстве экологии и природных ресурсов заявляют, что в Холодовке карьер работает законно.

Там не может ничего разрушаться, это далеко от села – около 3-4 километров,

– добавил заместитель министра экологии в оккупированном Крыму Алексей Яценко.

Но на самом деле расстояние в три-четыре раза меньше. Руководство карьера обещает компенсировать неудобства и сделать в селе освещение и дорогу. Однако они даже дрова собирать запретили. "Мой сын получил 167 тысяч рублей штрафа и 3 года тюрьмы условно за то, что принес пару дров домой, потому что нечем было топить дом", – признается жительница Холодовка Валентина Александровна.

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О том, что карьер разрушает дома, селяне писали в письмах в Минэкологии и к президенту РФ Владимиру Путину. Но пока ответа нет нет, – взрывы продолжаются.

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