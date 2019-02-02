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      "Нам сказали замолчите, это не ваша территория": почему Россия подрывает крымские села

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      Россияне взрывают горы на востоке оккупированного Крыма ради дороги, ведущей от Керченского моста к Севастополю. При этом местное строительство получает щебень, российские бизнесмены прибыль, а селяне – трещины в домах.

      Уже полгода несколько раз в неделю такие взрывы сотрясают крымское село Холодовка, из-за чего разрушаются дома местных жителей.

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      В частности, крымчанин Александр жалуется, что его дом начал разваливаться, стены – в трещинах, а он только год назад сделал ремонт. "В этом году мы сделали ремонт: подмазали и побелили стены. Но уже начали появиться трещины, стены просто лопаются. Под обоями тоже же самое", – сказал он. Теперь мужчина опасается, что одна стена может рухнуть прямо на кроватку с младенцем.

      В окупованому Криму в будинках стіни тріскають від вибухів
      В оккупированном Крыму в домах стены трескаются от взрывов

      А крымский татарин Сервер собственными рукам построил бассейн, но тот потрескался. Хозяин убежден, что это произошло после взрывов в карьере. От этого дома до карьера – около полукилометра.

      Здесь раздаются страшные взрывы. Звук такой, как будто, слоны бегают,
      – ответил Сервер.

      Селяни бояться, що будинки можуть повністю розвалитися
      Селяне боятся, что дома могут полностью развалиться

      Люди, живущие рядом несколько дней в неделю наблюдают, как горы взрывают, чтобы добыть щебень.

      Нам сказали замолчите, это не ваша территория. Это все связано с питерскими бандитами, а с ними бороться очень тяжело,
      – прокомментировала жительница Холодовки Валентина Александровна.

      Щебень на карьере добывает фирма "Технолидер". Она зарегистрирована в Симферополе в 2017 году со статутным капиталом менее тысячи долларов. Основатель – Дмитрий Сташкив – россиянин, который имеет бизнес в оккупированном Крыму и Санкт-Петербурге. Также он является президентом союза "Недропотребителей России".

      Дмитро Сташків (праворуч)підписує контракт / Фото РиаНовости
      Дмитрий Сташкив (справа) подписывает контракт / Фото РИАновости

      В 2017 году были обнародованы, что Сташкив подписал соглашение на поставку щебня для трассы "Тавриды", сумма контракта составила 8 миллиардов рублей (более 141 миллионов долларов). Соответственно, полтора десятка крымских карьеров должны были обеспечить трассу щебнем.

      В местном Министерстве экологии и природных ресурсов заявляют, что в Холодовке карьер работает законно.

      Там не может ничего разрушаться, это далеко от села – около 3-4 километров,
      – добавил заместитель министра экологии в оккупированном Крыму Алексей Яценко.

      Но на самом деле расстояние в три-четыре раза меньше. Руководство карьера обещает компенсировать неудобства и сделать в селе освещение и дорогу. Однако они даже дрова собирать запретили. "Мой сын получил 167 тысяч рублей штрафа и 3 года тюрьмы условно за то, что принес пару дров домой, потому что нечем было топить дом", – признается жительница Холодовка Валентина Александровна.

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      О том, что карьер разрушает дома, селяне писали в письмах в Минэкологии и к президенту РФ Владимиру Путину. Но пока ответа нет нет, – взрывы продолжаются.

      Полный выпуск программы "Крым. Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:00. Не пропустите!

      Теги: Новости Украины Новости России Взрыв Строительство Новости Крыма Бизнес Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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