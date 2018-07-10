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Телеканал новостей 24 Блоги Андрей Доценко
Андрей Доценко

Нам снова обещают, стоит ли верить, или Переживет ли Украина еще одну революцию?

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Нужна ли Украине еще одна революция?
Нужна ли Украине еще одна революция? / Варламов

В Украине, похоже, нервы политиков не выдержали, и они дружно ринулись в избирательную гонку, так и не дождавшись выстрела стартового пистолета.

За прошедшие недели мы имели возможность ознакомиться с грандиозным мероприятием Юлии Тимошенко, обоснованно названным "Новый курс для Украины". К ней присоединилась партия "Основа", вместе с ее со-основателем, Сергеем Тарутой, опубликовавшая 4 июня, Доктрину сбалансированного развития "Украина 2030" и ее экономический раздел, – Программу стремительного развития Украины "Страна ЗаРаботает".

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Появилось и обращение любимого многими музыканта, – Святослава Вакарчука. Только действующая власть пока не обнародовала единого программного документа. Но и то, появилась интересная и насыщенная статья Премьер-министров Украины и Дании, опубликованная в "Eurobserver".

Все эти материалы содержат много интересных мыслей о том, как восстановить потенциал нашей страны, сделать ее богатой страной счастливых людей. В них мы встретим, знакомые всем, кто занимается стратегическим планированием, понятия блокчейна, электронного правительства, зеленой и умной экономики, нового общественного договора. Политики не жалеют обещания и набросков широкой кистью картин прекрасного будущего. От Ленина до Порошенко с периодичностью раз в 4-5 лет нас кормят обещаниями. Однако, до коммунизма мы не дошли, до европейского капитализма, – не доползли, все находимся в нашем удивительном "За…пье".

Чего же не хватает, на мой взгляд, всем программам, стратегиям, концепциям? Именно того, за что можно спросить с каждого из их авторов, предъявив ему суровый счет доверия избирателей. А именно, – конкретики.

Как бизнесмену, мне понятен и приемлем лишь только тот проект, который конкретен и персонализирован. Не просто, что надо сделать. А в какой последовательности, в какие сроки. Кто конкретно, персонально должен отвечать за реализацию каждого из пунктов программы. Какова будет его ответственность, если произойдет срыв намеченного?

Самое главное, на мой взгляд, что в этих программах почти нет обоснования предлагаемых изменений. Почему в Украине нужно развивать "зеленую и умную" экономику, а не традиционную? Почему наш парламент должен стать двухпалатным? Почему новый общественный договор должен включать какие-то определенные пункты, а не другие? Чем руководствуются авторы программ – собственным мнением, мнением избирателей или проверенными выводами научных теорий и мировой практикой? Ответов на эти вопросы, я в программах, как избиратель, практически не вижу.

Еще, я, в программах, хотел бы видеть, хотя бы, приблизительные, но цифры денежных расчетов. А то остается непонятным: откуда средства-то возьмем на все громадье планов? Бюджет и так трещит по швам, а налоги скоро уже не позволят вести какой-либо прибыльный бизнес, кроме, купи-продай. Причем, – не просто цифры, а и их расчеты. Тогда, думаю, и коррупции станет меньше, потому что, всякий сможет видеть, как появились суммы расходов под те или иные преобразования. А не абстрактно: на реформу транспорта – 50 миллиардов. Видя такую цифру, я, как избиратель, задаю себе вопрос: значит, "распил" будет 30 миллиардов? Не "жирно" ли это?

Я уверен, что когда в программе очередного кандидата избиратели найдут ответы на эти вопросы, они действительно доверят ему право возглавить страну не по обязанности, а всем сердцем. И он не подведет их. Иначе, – хоть и не хочется об этом думать, но могут наступить времена, когда политики будут голосовать сами за себя, а народ скажет: "Хватит!". Но переживет ли Украина новую революцию?

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Автор: Андрей Доценко
Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Выборы Президента 2019
Источник: 24 Канал
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