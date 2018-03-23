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Нам врали: в Минздраве развенчали действенность массовой флюорографии

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Флюорография неэффективна для выявления раннего туберкулеза
Флюорография неэффективна для выявления раннего туберкулеза

Проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез является неэффективным способом.

Об этом в Facebook написала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отметила, что необходимость массовой флюорографии это миф, порожденный советской системой здравоохранения.

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Супрун объяснила, что во-первых, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не приводитк изменениям в легких, поэтому даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет.

Кроме того, как отметила в. о. министра, флюорографические обследования часто обходят именно тех людей, кто больше всего рискует заболеть пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения.

Это одни из причин, почему туберкулез выявляют на уже поздней стадии, когда шансов на выздоровление очень мало. Как следствие в Украине за год от туберкулеза умирает 4000 пациентов. Это 11 человек каждый день. При том, что государство закупает необходимые лекарства,
добавила чиновник.

По словам Супрун, в цивилизованных странах туберкулез выявляют так:

  1. На осмотре у семейного врача (или терапевта, или педиатра) пациент заполняет анкету, где отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания.
  2. Если врач видит потребность он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Он покажет, есть ли в организме возбудитель болезни уже за 2 часа и пациент сможет начать лечиться.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины Здоровье Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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