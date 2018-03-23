Нам врали: в Минздраве развенчали действенность массовой флюорографии
Проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез является неэффективным способом.
Об этом в Facebook написала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Она отметила, что необходимость массовой флюорографии – это миф, порожденный советской системой здравоохранения.
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Супрун объяснила, что во-первых, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не приводитк изменениям в легких, поэтому даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет.
Кроме того, как отметила в. о. министра, флюорографические обследования часто обходят именно тех людей, кто больше всего рискует заболеть – пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения.
Это одни из причин, почему туберкулез выявляют на уже поздней стадии, когда шансов на выздоровление очень мало. Как следствие – в Украине за год от туберкулеза умирает 4000 пациентов. Это 11 человек каждый день. При том, что государство закупает необходимые лекарства,
– добавила чиновник.
По словам Супрун, в цивилизованных странах туберкулез выявляют так:
- На осмотре у семейного врача (или терапевта, или педиатра) пациент заполняет анкету, где отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания.
- Если врач видит потребность – он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Он покажет, есть ли в организме возбудитель болезни уже за 2 часа и пациент сможет начать лечиться.