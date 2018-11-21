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      "Нам выбили дверь люди в камуфляже и масках": чем заканчивается забастовка в "ЛНР"

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      "Попытался качать права в "народной республике" – пошел вон, на улицу. Здесь тебе – не Украина. Это там можно бастовать"
      "Попытался качать права в "народной республике" – пошел вон, на улицу. Здесь тебе – не Украина. Это там можно бастовать" / Соцсети

      На днях сотрудники шахты "Партизанская" в городе Антрацит (территория, подконтрольная "ЛНР") попытались организовать забастовку и потребовать выплаты долгов по зарплате. По своей наивности шахтеры решили, что действительно живут в "народной республике" и попытались заявить о своих правах. Что было дальше, вы, думаю, уже догадались сами.

      Сначала с непонятливыми горняками провели беседу. Детали этой беседы изложила в блоге супруга одного из горняков.

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      Наши мужья собрались и устроили забастовку на шахте, требуя выплаты зарплаты за 3 месяца, в итоге опять обещания! Прошло 3 дня, время около 3:00 ночи, мы спим, а просыпаемся от того, что кто-то выбивает нам дверь, малые кричат, я кричу, муж вообще в шоке!!! В итоге нам выбили дверь люди в камуфляже и масках, с порога мужа кулаками в лицо, и всё, я думала я в тот же момент умерла! Как мои девочки плакали, я схватила с кровати младшую на руки, а старшая всем телом упала на мужа и кричит не бейте моего папочку, убейте меня!!!! В конечном итоге, мужа забрали и его не было 4 часа, старшая упала в обморок, я просто спасала её! Забрали его в трусах при температуре -2, вывезли несколько человек, из участвовавших в забастовке за город, дали лопаты и заставили рыть ямы, а пока они копали ямы, они рассказывали, что сделают с их жёнами и детьми! В итоге их отпустили, они в мороз шли до города пешком, вокруг никого т.к комендантский час! Муж пришёл весь в крови и с потухшим взглядом и сказал мне: Кися прости, и дети пусть простят, но я не смогу с этим жить! Я так боюсь за него, у нас 11 лет брака, двое детей, и мы с ним вместе в горе и радости, а теперь и в бедности! Я просто в шоке…Через 2 недели обещают зарплату, но муж говорит, что не возьмёт эти деньги, да и мне они не нужны, лучше с голода умру, а эти проклятые деньги мне не нужны!

      ЛНР, горняки, забастовка, Казанский, Донбасс, протест, подавление, забастовка

      А после этого задушевного разговора организаторов забастовки взяли и уволили. Чтобы не "мутили воду".

      ЛНР, горняки, забастовка, Казанский, Донбасс, протест, подавление, забастовка

      Вот и все. Короткий разговор. Попытался качать права в "народной республике" – пошел вон, на улицу. Здесь тебе – не Украина. Это там можно бастовать.

      ЛНР, горняки, забастовка, Казанский, Донбасс, протест, подавление, забастовка

      Проблемы с выплатой зарплат горнякам в ОРДЛО уже давно стали хроническими. Хотя добытый уголь и вывозится в Россию, все равно покупают его теперь в гораздо меньших объемах, чем до войны. А к шахтерам относятся как к бесправной рабочей силе, которая может и потерпеть. Зачем сразу отдавать деньги работягам, если можно их пару месяцев придержать, пустить в оборот и заработать на этом? Все равно ведь никто ничего не сможет сделать. Нет ни профсоюзов, ни правоохранителей, ни выборов. Жаловаться некуда. Мечта сталиниста!

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      Да, знаю, мне возразят, что в Украине тоже есть долги по зарплатам перед шахтерами на госшахтах. У нас тоже шахтеры бастуют. Где-то перекрывают дороги. Где-то сидят под землей и отказываются подняться на поверхность, как в Лисичанске. Все это так, проблемы есть. Вот только в Украине не запрещены забастовки. В Украине у людей есть права. Есть демократические институты, которые худо-бедно работают. И поэтому в итоге шахтерам удается добиться погашения долгов и выделения средств из бюджета.

      В "народных республиках" у людей такой возможности нет. В "народных республиках" народ бьют, запугивают, заставляют неугодных шахтеров рыть себе могилы, а затем просто увольняют их.

      К сожалению, многие шахтеры Антрацита сами своими же руками приближали как могли этот день. Люди, которые мечтают жить в России и хотят российских порядков, зачастую слабо себе представляют, как это выглядит на практике. Помните, как два года назад в городе Гуково Ростовской области жестко прессовали шахтеров, которые требовали выплаты долгов по зарплатам? Наивно было бы полагать, что в украинской части Донбасса Россия и ее сателлиты будут вести себя по-другому.

      Автор: Денис Казанский, Блог Медиа
      Теги: Публикации Деньги протесты угольная промышленность Война на Донбассе Новости Луганска
      Источник: Блог Дениса Казанского
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