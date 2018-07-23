Нам выпал тяжелый соперник, – представитель португальской "Браги"

Представители португальского клуба "Брага" не слишком довольны жеребьевкой третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Им выпало играть с луганской "Зарей".

По словам менеджера по связям с общественностью "Браги" Алан Осорио, пройти украинцев будет "серьезной проблемой".

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"Среди возможных соперников нам попался самый сложный. Но не смотря на это, наша задача не меняется. Это участие в групповом этапе Лиги Европы", – заявил Алан Осорио.

При этом он отметил и "Зарю", заявив, что это клуб, который имеет немалый опыт выступлений в еврокубках и мощный состав.

Напомним, матчи третьего квалификационного раунда запланированы на 8 и 16 августа. Первый матч "Заря" проведет в Запорожье на "Славутич Арене".

Напомним, до этого своего соперника в квалификации Лиги Чемпионов получило киевское "Динамо".