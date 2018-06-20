Намечается скандал: в сети получило резонанс видео полуобнаженного танца пограничниц (18+)

В соцсетях получило огласку видео, на котором украинские пограничницы демонстрируют сексуальные танцы в нижнем белье.

Соответствующий ролик опубликовала сообщество "Подслушано в Великих Мостах".

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В подписи к видео говорится, что оно было снято в поселке Оршанец Черкасской области, где находится Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы, однако героини кадров могли служить и в Великих Мостах Львовской области.

К слову, в ролике наиболее зажигательно танцует девушка в берете и погонами на лифчике: в руках она держит палку, которую и использует во время танца.

К слову, девушки отрываются под песню Gentleman корейского исполнителя Psy, который приобрел популярность благодаря своему Gangnam Style.

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