Намечается скандал: в сети получило резонанс видео полуобнаженного танца пограничниц (18+)
В соцсетях получило огласку видео, на котором украинские пограничницы демонстрируют сексуальные танцы в нижнем белье.
Соответствующий ролик опубликовала сообщество "Подслушано в Великих Мостах".
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В подписи к видео говорится, что оно было снято в поселке Оршанец Черкасской области, где находится Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы, однако героини кадров могли служить и в Великих Мостах Львовской области.
К слову, в ролике наиболее зажигательно танцует девушка в берете и погонами на лифчике: в руках она держит палку, которую и использует во время танца.
К слову, девушки отрываются под песню Gentleman корейского исполнителя Psy, который приобрел популярность благодаря своему Gangnam Style.
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