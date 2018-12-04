Намерены подвести Россию к выводу: в Британии сделали предостережение в сторону Кремля

Официальный Лондон считает, что Россия вошла в ряд врагов, поскольку находится в постоянном противостоянии с Западом. Также здесь предупредили Кремль, чтобы тот не недооценивал решимость и возможности, которые есть у Соединенного Королевства и его союзников.

Об этом заявил руководитель британской службы зарубежной разведки МИ6 Алекс Янгер, передает "Голос Америки".

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По его словам, Россия вошла в ряд врагов, которые считают себя в состоянии "постоянного противостояния" с Западом.

"Я должен подчеркнуть, что хотя российское государство пытается нас дестабилизировать, мы не стремимся дестабилизировать Россию. Мы не ищем обострения", – подчеркнул он.

Также Янгер подчеркнул, если в Британии увидят изменения в российском поведении, они отреагируют положительно.

Вместе с тем глава MI6 предостерег, чтобы Россия "или любая другая страна с намерениями подорвать наш образ жизни, не недооценивала нашу решимость, или возможности, которые есть у нас, в наших союзников".

"Российское государство применило химическое оружие военного образца на территории Великобритании. Мы намерены подвести российское государство к выводу, что какие бы выгоды она не видела в таких действиях, они не стоят риска", – добавил он, акцентируя на роли России в деле об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, сейчас отношения между Британией и Россией находятся в весьма натянутом состоянии, поскольку Королевство считает, что именно Кремль стоит за отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Следовательно, 14 марта 2018 года премьер-министр страны Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. А потом к ней еще присоединились 30 стран мира и НАТО, которые заявили о выдворении целом 152 российских диппредставителей.



В ответ на это Россия заявила о зеркальных мерах – в частности, Кремль объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании, а также отозвал свое согласие на открытие Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратил работу Британского Совета на территории РФ.

КАК РАЗВИВАЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БРИТАНИЕЙ И РОССИЕЙ: