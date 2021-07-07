Нанес ножевые удары: под Днепром задержали мужчину, который жестоко убил 2-летнего мальчика
7 июля 2021 , 21:00Читати новину українською
Источник:"Днепр оперативный"
В селе Девладово Днепропетровской области правоохранители задержали 28-летнего Сергея Федотова. Он жестоко убил 2-летнего мальчика и скрылся с места преступления.
Правоохранителям удалось поймать мужчину, который 7 июля убил маленького мальчика.
Читайте также Возле Днепра полиция 13 часов уговаривала сдаться подозреваемого в убийстве
Мужчину, убившего ребенка, задержали
Поймали 28-летнего Сергея Федотова в селе Девладово Днепропетровской области. Ранее он нанес 2-летнему мальчику тяжкие телесные повреждения, а после чего скрылся с места преступления.
Злоумышленник прятался на чердаке одного из домов.
Дополняем новость....