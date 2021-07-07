Нанес ножевые удары: под Днепром задержали мужчину, который жестоко убил 2-летнего мальчика

В селе Девладово Днепропетровской области правоохранители задержали 28-летнего Сергея Федотова. Он жестоко убил 2-летнего мальчика и скрылся с места преступления.

Правоохранителям удалось поймать мужчину, который 7 июля убил маленького мальчика.

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Мужчину, убившего ребенка, задержали

Поймали 28-летнего Сергея Федотова в селе Девладово Днепропетровской области. Ранее он нанес 2-летнему мальчику тяжкие телесные повреждения, а после чего скрылся с места преступления.

Злоумышленник прятался на чердаке одного из домов.

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