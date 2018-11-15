Нанес значительный ущерб дому: На футболиста "Барселоны" подали в суд

На французского хавбека каталонской "Барселоны" Усмана Дембеле подали в суд.

Герд Вайзенберг, который является владельцем дома в Дортмунде, где в свое время жил Дембеле, подал на футболиста в суд, пишет Bild.

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Он обвинил француза в том, что тот оставил жилье в плачевном состоянии, и нанес значительный ущерб дому. По словам Вайзенберга, в холодильнике и между шкафчиками была оставлена гнилая еда. На полу были разбросаны пакеты и куча мусора.

Он также уточнил, что договор аренды не был расторгнут вовремя, а Дембеле не вернул ему ключи. Таким образом, Вайзенберг требует взыскать с игрока 20 тысяч евро.

Напомним, что Дембеле перешел из дортмундской "Боруссии" в "Барселону" в 2017 году.