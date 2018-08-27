Наоми Кэмпбелл, Джанет Джексон и другие звезды на Black Girls Rock 2018: фото с красной дорожки

26 августа в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, состоялась церемония вручения премий Black Girls Rock в честь недавно умершей звезды Ареты Франклин. На мероприятие пришли известные темнокожие женщины, которые славятся своими успехами в шоу-бизнесе.

Лауреатами премии в шести номинациях стали такие звезды, как модель Наоми Кэмпбелл, певица Джанет Джексон, танцовщица Джудит Джеймисон, актриса Лина Уэйт, певица Мэри Джей Блайдж и правозащитница Тарана Берк.

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Победительницы Black Girls Rock 2018

Среди других знаменитостей, которые пришли на красную дорожку и церемонию вручения наград, были Ciara, Леоми Андерсон, Йоланда Адамс, Амандла Стенберг, Куин Латифа, Ава Дюверней и много других. Женщины поражали своими роскошными экстравагантными образами.



Наоми Кэмпбелл



Леоми Андерсон



Джанет Джексон



Ciara



Тарана Берк



Джудит Джеймисон



Мэри Джей Блайдж

Премия Black Girls Rock 2018 впервые была проведена в 2006 году в США.

Напомним, что американская легенда соула Арета Франклин, в честь которой была проведена церемония Black Girls Rock 2018, умерла 16 августа на 77 году жизни. Причиной смерти Ареты Франклин стал рак поджелудочной железы, который диагностировали у Франклин несколько лет назад. В последние дни состояние звезды сильно ухудшилось, она находилась в своем доме в Детройте в окружении близких и родных.