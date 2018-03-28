Наоми Кэмпбелл отредактировала нос до неузнаваемости: фото
47-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, которое вызвало разочарование ее поклонников.
Звезда в кадре была изображена без макияжа, но пользователи обратили внимание на ее нос, который заметно изменили в фоторедакторе, пишет The Daily Mail.
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"Ее нос сделали аномально маленьким. Зачем вносить какие-то изменения в ее красоту, это же тупо!" – пишут разочарованные пользователи.
Наоми Кэмпбелл уменьшила нос
"Ты очень красива, но где твой нос?" – спрашивают у Наоми.
Представитель Кэмпбелл пока не прокомментировал фотографию.
Добавим, недавно 37-летняя певица Кристина Агилера снялась без косметики, но фото хорошо отредактированы, поскольку на кадрах незаметны даже мимические морщины звезды.