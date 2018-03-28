Наоми Кэмпбелл отредактировала нос до неузнаваемости: фото

47-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, которое вызвало разочарование ее поклонников.

Звезда в кадре была изображена без макияжа, но пользователи обратили внимание на ее нос, который заметно изменили в фоторедакторе, пишет The Daily Mail.

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"Ее нос сделали аномально маленьким. Зачем вносить какие-то изменения в ее красоту, это же тупо!" – пишут разочарованные пользователи.

Наоми Кэмпбелл уменьшила нос

"Ты очень красива, но где твой нос?" – спрашивают у Наоми.



Представитель Кэмпбелл пока не прокомментировал фотографию.

Допис, поширений Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) 18 Січ 2018 р. о 4:35 PST

Добавим, недавно 37-летняя певица Кристина Агилера снялась без косметики, но фото хорошо отредактированы, поскольку на кадрах незаметны даже мимические морщины звезды.