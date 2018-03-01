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Наоми Кэмпбелл разделась для откровенной фотосессии с бойфрендом

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Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Фото из открытых источников

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл снялась в соблазнительной фотосессии со своим 35-летним бойфрендом – рэпером Джозефом Джуниором Аденуга, более известным как Skepta.

Таким образом 47-летняя супермодель подтвердила слухи об отношениях с популярным певцом.

Известно, что в СМИ неоднократно предполагали, что пара сосотоит вотношениях. Вероятно, Наоми Кэмпбелл начала встречаться со Skepta еще осенью 2017 года, но свои отношения они скрывали от прессы.

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Наконец влюбленные все же решились рассказать миру о своих чувствах и выбрали для этого откровенный способ. Знаменитости украсили обложку британского глянца GQ, обнажившись в фотосессии.

Гонки, секс, любовь и сила. Когда Наоми встретила Skeptа,
– подписали журнал издатели.

Сначала модель опубликовала фото, где виднелись два обнаженных тела, поверх которых нарисован знак. Впоследствии на странице Instagram Наоми Кэмпбелл появилось фото обложки журнала, где рэпер игриво целует модель, нежно держа ее за шею. В то же время "черная пантера" счастливо улыбается, глядя вверх.

@britishgq out March 8th @skeptagram @dylanjonesgq @anlestudio @lejenke @adam.wolfgang @romorganhairstudio

Допис, поширений Naomi Campbell (@iamnaomicampbell)

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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