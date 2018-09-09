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Наоми Осака – первая японка, которая выиграла турнир серии Большого Шлема

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Юная японка довела своей уверенной игрой легенду американского тенниса Серену Уильямс до истерики, в финале US Open Серена громила ракетки и верещала на арбитра. И это все равно не помогло экс-лидеру мирового рейтинга в седьмой раз в карьере выиграть американский мейджор – первенствовала 20-летняя Наоми Осака.

Первый сет японка забрала очень уверенно. Она сделала два брейка и победила со счетом 6:2.

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В следующей партии у Уильямс откровенно сдали нервы. Арбитр наказал ее за разбитую ракетку, и американка забыла про теннис и полностью погрузилась в ссоры с судьей.


Серена Уильямс много сил потратила на споры с судьями

В итоге Уильямс проиграла и второй сет, а с ним и матч. В итоге 6:2, 6:4.

Я не раз слышала, как мужчины обзывают судей. То что рефери отобрал у меня гейм после того, как я обозвала его вором, похоже на сексизм. Он бы никогда не наказал в похожей ситуации мужчину-теннисиста. Я продолжу бороться за женщин и за равенство,
– заявила на послематчевой пресс-конференции американская теннисистка.

Тем временем Наоми Осака стала первой японкой, которая выиграла турнир серии Grand Slam.


Наоми Осака с трофеем

К тому же, заработала 3 миллиона 800 тысяч долларов.

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Теги: Спорт Теннис
Источник: 24 канал
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