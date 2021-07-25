О маньяке сообщили несколько пользовательницы одного из местных Facebook-сообществ. Все нападения происходили в ночное время суток в районе Слобожанского проспекта и улицы Калиновой.
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Душил и бил по лицу
Как рассказала в одном из последних таких потстов пользовательница Дарья Шеремет, маньяк недавно напал на ее подругу. В это время она сидела на скамейке рядом, но ее не было видно. А муж подруги отошел в киоск.
И здесь из ниоткуда вылетает полураздетый мужик и бросается на мою подругу, начинает ее душить и бить по лицу. Слава Богу, в этот момент вернулся ее муж, и отбил подругу у него. Мужик пытался покалечить и мужа подруги, но вовремя появились случайные прохожие,
– отмечает девушка.
По ее словам, неравнодушные люди помогли задержать злоумышленника. Однако, тот сделал вид, что потерял сознание. А когда они давали показания полиции, маньяк убежал.
Также девушка обнародовала приметы нападавшего:
- рост – примерно 188 сантиметров,
- крупный,
- светлые волосы,
- короткая стрижка под машинку,
- шорты цвета хаки (светло-зеленые)
- после последнего нападения получил ссадину на затылке.
Сообщение Дарьи Шеремет об одном из последних нападений днепровского маньяка / Скриншот 24 канала
Что говорят в полиции
По словам Дарьи Шеремет, правоохранители зафиксировали факт нападения на ее подругу. Правда, пресс-секретарь днепровской полиции Алина Стадник эту информацию опровергла.
Она подтвердила вызов по адресу, где произошло нападение. Но заявление написали только о конфликте между двумя мужчинами.
Поэтому Алина Стадник в очередной раз подчеркнула: для того, чтобы злоумышленника нашли и он получил наказание, необходимо писать соответствующее заявление в полицию.