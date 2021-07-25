Полуголый мужчина нападает на женщин и пытается их задушить: жительницы Днепра бьют тревогу

В Днепре на Левом берегу полураздетый мужчина якобы нападает на женщин. Сообщается, что злоумышленник пытается задушить своих жертв.

О маньяке сообщили несколько пользовательницы одного из местных Facebook-сообществ. Все нападения происходили в ночное время суток в районе Слобожанского проспекта и улицы Калиновой.

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Душил и бил по лицу

Как рассказала в одном из последних таких потстов пользовательница Дарья Шеремет, маньяк недавно напал на ее подругу. В это время она сидела на скамейке рядом, но ее не было видно. А муж подруги отошел в киоск.

И здесь из ниоткуда вылетает полураздетый мужик и бросается на мою подругу, начинает ее душить и бить по лицу. Слава Богу, в этот момент вернулся ее муж, и отбил подругу у него. Мужик пытался покалечить и мужа подруги, но вовремя появились случайные прохожие,

– отмечает девушка.

По ее словам, неравнодушные люди помогли задержать злоумышленника. Однако, тот сделал вид, что потерял сознание. А когда они давали показания полиции, маньяк убежал.

Также девушка обнародовала приметы нападавшего:

рост – примерно 188 сантиметров,

крупный,

светлые волосы,

короткая стрижка под машинку,

шорты цвета хаки (светло-зеленые)

после последнего нападения получил ссадину на затылке.



Сообщение Дарьи Шеремет об одном из последних нападений днепровского маньяка / Скриншот 24 канала

Что говорят в полиции

По словам Дарьи Шеремет, правоохранители зафиксировали факт нападения на ее подругу. Правда, пресс-секретарь днепровской полиции Алина Стадник эту информацию опровергла.

Она подтвердила вызов по адресу, где произошло нападение. Но заявление написали только о конфликте между двумя мужчинами.

Поэтому Алина Стадник в очередной раз подчеркнула: для того, чтобы злоумышленника нашли и он получил наказание, необходимо писать соответствующее заявление в полицию.