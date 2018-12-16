Нападающего, которым интересовалось "Динамо", продадут только в Европу

Вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук опроверг слухи о переходе полузащитника Марьяна Шведа в "Динамо".

Смалийчук в программе "Моя игра" рассказал Алле Бублий, что "Карпаты" планируют продать Шведа европейскому клубу.

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"Информация о переходе Шведа в "Динамо" абсолютно не соответствует действительности. При всем уважении к "Динамо", мы смотрим в сторону Европы. У нас есть идеи, мы хотим, чтобы наши молодые исполнители имели шанс ехать в европейские чемпионаты, а оттуда возвращались и помогали сборной Украины становиться сильнее", – заявил Смалийчук.

Кроме того, он добавил, что отступные за Шведа зависят от того, из какого чемпионата придет предложение. "Условный "Шахтер" может заплатить десять (миллионов евро, – ред.)", – рассказал Смалийчук.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий "Карпат" и сборной Украины Марьян Швед может стать игроком киевского "Динамо".