Нападающий из Франции приоритетная цель "Динамо"

Киевское "Динамо", которое хочет приобрести нового форварда, может пригласить в клуб марокканского игрока из "Нима".

Нападающий "Нима" Рашид Алиуи является приоритетной целью для "Динамо", сообщает Sport.le360.ma.

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По информации издания, трансфер марокканца возможен уже в ближайшее время. Контракт форварда с французским клубом истекает летом 2019 года, и он до сих пор его не продлил.

Именно это может заставить "Ним" продать его в зимнее трансферное окно, чтобы не потерять летом бесплатно.

Отметим, что 26-летний Рашид Алиуи провел во всех турнирах нынешнего сезона за "Ним" 13 матчей, забил 4 гола.

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