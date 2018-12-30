Нападающий из Франции приоритетная цель "Динамо"
Киевское "Динамо", которое хочет приобрести нового форварда, может пригласить в клуб марокканского игрока из "Нима".
Нападающий "Нима" Рашид Алиуи является приоритетной целью для "Динамо", сообщает Sport.le360.ma.
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По информации издания, трансфер марокканца возможен уже в ближайшее время. Контракт форварда с французским клубом истекает летом 2019 года, и он до сих пор его не продлил.
Именно это может заставить "Ним" продать его в зимнее трансферное окно, чтобы не потерять летом бесплатно.
Отметим, что 26-летний Рашид Алиуи провел во всех турнирах нынешнего сезона за "Ним" 13 матчей, забил 4 гола.
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Источник: 24 Канал
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