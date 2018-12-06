Нападающий сборной Украины получил новый вариант для продолжения карьеры

Украинский форвард Евгений Селезнев получил еще один вариант для продолжения карьеры в новом клубе.

Футбольный агент Ахмет Булут, представляющий в Турции интересы Селезнева, предложил услуги своего клиента "Гезтепе", сообщает Yeni Asir.

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Накануне вечером Булут провел встречу с президентом "Гезтепе", на которой обсудил вариант перехода Селезнева в этот клуб в январское трансферное окно.

В то же время отмечается, что вариант с "Галатасараем", о котором ранее сообщали турецкие СМИ, сейчас уже не рассматривается.

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Что касается Селезнева, то он в этом сезоне сыграл за свою команду в десяти матчах. В первом из них сумел выиграть Суперкубок Турции именно в игре против "Галатасарая". Нападающий отметился голом в этом матче. Хотя впоследствии старт сезона у украинца получился неоднозначным – в матче против "Ризеспора" он плюнул в лицо соперника, за что получил красную карточку и четыре матча дисквалификации. А в начале ноября получил травму, которую до сих пор залечивает.

Стоит отметить, что ранее слухи неоднократно связывали украинца именно с "Галатасараем" – клубом, за который Селезнев давно мечтает выступать.