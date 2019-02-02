Нападающий сборной Украины забил дебютный гол в сезоне чемпионата Турции: видео
Форвард "Кайсериспора" и сборной Украины Артем Кравец забил гол в матче турецкой Суперлиги против "Ени Малатьяспора".
Артем Кравец попал в стартовый состав на матч 20 тура чемпионата Турции против "Ени Малатьяспора". А уже на 14 минуте 29-летний украинец сделал счет 1:0.
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Для Артема Кравца это дебютный гол в Суперлиге 2018/19. Между тем украинец трижды забивал в 4 матчах Кубка Турции.
Другой украинец в составе "Кайсериспора", экс-игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер начал поединок в резерве.
Источник: 24 Канал
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