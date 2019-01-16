Нападающий "Шахтера" перешел в зарубежный клуб, где уже играют двое украинцев

Воспитанник донецкого "Шахтера" Сергей Гринь, который этот сезон играл в аренде за "Арсенал-Киев", будет выступать в чемпионате Дании. Сергей стал полноценными игроком датского "Вайле".

Украинец подписал контракт на 2,5 года, сообщает официальный сайт "Вайле".

Читайте также: "Бешикташ" вместо Коноплянки может купить таланта из чемпионата Украины

"Я счастлив стать игроком "Вайле". До заключения контракта я разговаривал с Владисом Эммерсоном и Владленом Юрченко (оба выступают за "Вайле", – Спорт24), они положительно повлияли на мой выбор. Было интересно услышать о планах клуба на сезон, я приехал в амбициозный и профессиональный датский клуб, где есть лучшие условия для моего будущего развития как футболиста и человека", – сказал Гринь.

Serhii Hryn er dagens tredje tilgang i Vejle Boldklub. Den 24-årige ukrainer har skrevet kontrakt til sommeren '21 og har spillet for Shakhtar Donetsk, men var i efteråret udlejet. CV'et tæller også U21-landskampe. Læs mere: https://t.co/WMXKzFyj39 #VejleB #sldk #transferdk pic.twitter.com/tMWDJoEoJj — Vejle Boldklub (@Vejle_B) 15 января 2019 г.

"Вайле" идет на предпоследнем, 13-м, месте в чемпионате. В текущем сезоне 24-летний нападающий сыграл 8 матчей за "Арсенал-Киев" и забил 4 гола.

Напомним, что у воспитанника донецкого "Шахтера" Сергея Гриня закончился контракт с клубом и он стал свободным агентом. Часть сезона футболист на правах аренды провел в "Арсенале", однако отказался продолжать карьеру в киевском клубе.