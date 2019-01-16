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      Нападающий "Шахтера" перешел в зарубежный клуб, где уже играют двое украинцев

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      Гринь переехал в Данию
      Гринь переехал в Данию / Footboom.com

      Воспитанник донецкого "Шахтера" Сергей Гринь, который этот сезон играл в аренде за "Арсенал-Киев", будет выступать в чемпионате Дании. Сергей стал полноценными игроком датского "Вайле".

      Украинец подписал контракт на 2,5 года, сообщает официальный сайт "Вайле".

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      "Я счастлив стать игроком "Вайле". До заключения контракта я разговаривал с Владисом Эммерсоном и Владленом Юрченко (оба выступают за "Вайле", – Спорт24), они положительно повлияли на мой выбор. Было интересно услышать о планах клуба на сезон, я приехал в амбициозный и профессиональный датский клуб, где есть лучшие условия для моего будущего развития как футболиста и человека", – сказал Гринь.

       

       

       

      "Вайле" идет на предпоследнем, 13-м, месте в чемпионате. В текущем сезоне 24-летний нападающий сыграл 8 матчей за "Арсенал-Киев" и забил 4 гола.

      Напомним, что у воспитанника донецкого "Шахтера" Сергея Гриня закончился контракт с клубом и он стал свободным агентом. Часть сезона футболист на правах аренды провел в "Арсенале", однако отказался продолжать карьеру в киевском клубе.

      Теги: Спорт Трансферы Футбол
      Источник: 24 Канал
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