Нападающим "Динамо" интересуется чемпион Парагвая

Нападающий киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес, ныне выступающий за бразильский "Сантос" заинтересовал чемпиона Парагвая "Олимпию" из Асунсьона.

Об этом сообщил представитель 24-летнего парагвайца Реджис Маркес.

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Я не говорю, что вариант с Парагваем далек от реальности. Любые переговоры будут осложнены тем, что Дерлис выступает в "Сантосе" на правах аренды, и у него есть определенные контрактные обязанности перед клубом,

– цитирует слова агента 970 AM.

Отметим, что аренда Гонсалеса в "Сантосе" рассчитана до июля 2020 года. В "Динамо" к этому же сроку на условиях займа отправился Витор Буэно, который пока так и не смог пробиться в первую команду "бело-синих".

Ранее сам Гонсалес заявлял о том, что хочет покинуть "Сантос", а также не желает возвращаться в Украину.

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