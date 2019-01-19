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      Нападающим "Динамо" интересуется чемпион Парагвая

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      Дерлис Гонсалес заинтересовал "Олимпию"
      Дерлис Гонсалес заинтересовал "Олимпию" / ФК "Динамо"

      Нападающий киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес, ныне выступающий за бразильский "Сантос" заинтересовал чемпиона Парагвая "Олимпию" из Асунсьона.

      Об этом сообщил представитель 24-летнего парагвайца Реджис Маркес.

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      Я не говорю, что вариант с Парагваем далек от реальности. Любые переговоры будут осложнены тем, что Дерлис выступает в "Сантосе" на правах аренды, и у него есть определенные контрактные обязанности перед клубом,
      – цитирует слова агента 970 AM.

      Отметим, что аренда Гонсалеса в "Сантосе" рассчитана до июля 2020 года. В "Динамо" к этому же сроку на условиях займа отправился Витор Буэно, который пока так и не смог пробиться в первую команду "бело-синих".

      Ранее сам Гонсалес заявлял о том, что хочет покинуть "Сантос", а также не желает возвращаться в Украину.

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      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
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