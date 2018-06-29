Нападавшие на лагерь цыган во Львове скопировали действия российских радикалов, – экс-боец АТО

Молодые злоумышленники, которые разгромили лагерь цыган во Львове, копировали действия российских ультраправых радикалов. Этот инцидент использует российская пропаганда.

Такое мнение высказал экс-боец АТО Владислав Овчаренко, сообщает "Обозреватель".

"Проблема в том, что идет подмена понятий даже у этой молодежи из Львова. Она почему-то копирует российских правых радикалов. Почему они не копируют своих дедов, которые в лесах воевали за Украину, у которых есть свой исторический опыт родственников, которые были в УПА или ОУН? Там есть абсолютно нормальный пример", – заявил Овчаренко.

Читайте также: Почему нападения на ромов продолжатся и к чему тут Россия

Он также напомнил, что задержанные по этому делу лица принадлежали к незарегистрированной организации "Трезвая и злая молодежь".

Их интернет-паблик изначально имел русское название... Потом была информация, что он был переименован несколько недель назад на украинский язык, изменил название. Это уже вызывает вопрос – во Львове на 27-м году независимости читают российский паблик "Трезвая и злая молодежь"? Доброе утро, хочется сказать,

– заявил экс-участник АТО.

Он также предположил, что российская пропаганда может использовать инцидент с нападением на лагерь цыган во Львове, чтобы в очередной раз "раздуть" истерию вокруг того, что "в Украине фашисты и радикалы".

"Каждый раз, когда что-то такое случается, российские СМИ начинают целую истерику, полностью посвящают свои эфиры Украине. Россия умеет играть вдолгую. Все лучшие специалисты КГБ информационной войны остались в России", – добавил Овчаренко.

Напомним, 23 июня в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы.

Нападавших задержали правоохранители. Суд взял под стражу 8 злоумышленников, которым грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

В нападении на цыганский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь".