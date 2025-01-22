В Германии мужчина напал с ножом на прохожих: среди жертв – 2-летний мальчик

В немецкой Баварии произошло ужасное преступление прямо среди белого дня. Там мужчина бросался на прохожих с ножом.

Нападение произошло посреди парка в городке Ашаффенбург под Франкфуртом примерно в 11:45, передает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Что известно о трагедии

Нападающий убил двух человек и ранил еще четырех, в частности ребенка. Чтобы задержать злоумышленника, пришлось останавливать движение поездов. Мужчина пытался скрыться от полиции по железной дороге.

Сейчас известно, что подозреваемого в нападении задержали. В комментарии СМИ правоохранители отметили, что инцидент с большой вероятностью не был терактом.

Также там рассказали, что в результате нападения в Ашаффенбурге погибли 41-летний мужчина и 2-летний мальчик. Еще двух пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.

По данным СМИ, нападавший – 28-летний выходец из Афганистана. Он проживал в приюте для беженцев и имел проблемы с ментальным здоровьем.

К слову, 22 января в немецком городе Ройтлинген произошел взрыв на предприятии Bosch из-за утечки силана, что привело к гибели двух работников и ранения еще одного.