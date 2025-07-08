Инцидент произошел в конце июня в день в одном из парков Одессы. Трое несовершеннолетних решили найти бездомного, чтобы поиздеваться над ним. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Умышленно издевались над бездомным

Правоохранители установили, что подростки намеренно пошли в парк искать бездомного. Когда увидели 30-летнего местного жителя, решили, что он "подходит" для их целей. Сначала они оскорбляли его словами, а когда мужчина пытался уйти, подростки начали стрелять из пневматических пистолетов.

Третий участник, который был без оружия, повалил мужчину на землю и начал бить руками и ногами. После вмешательства прохожих нападавшие скрылись. Люди вызвали полицию и медиков.

Пострадавшего с многочисленными пулевыми ранениями конечностей и плеча госпитализировали. Ему оказали медицинскую помощь. Точную степень тяжести полученных травм определят судебно-медицинские эксперты.

В тот же день полицейские разыскали двух нападавших 14 и 16 лет. Пневматические пистолеты, которые они приобрели через интернет, изъяли в качестве вещественных доказательств.

Двум подросткам объявили подозрение, третьего еще ищут

Двум фигурантам объявили подозрение по статье о хулиганстве. Им грозит до семи лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение третьего участника нападения.

Напомним, в Харькове трое молодых людей, в том числе двое несовершеннолетних, избили мужчину, что привело к его смерти, конфликт возник после употребления алкоголя. Подозреваемым объявлено о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть, им грозит до 10 лет заключения.