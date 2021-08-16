Инцидент произошел в Суворовском районе 12 августа. Впоследствии в полиции обнародовали некоторые детали. Кроме того, опубликовали признание нападавшего, который заявил, что "ударил из-за бывшей обиды".

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"Решил отомстить"

Полицейские задержали нападавшего в течение суток после инцидента . Также выяснили, что он имеет судимость за грабеж и ведет кочевой образ жизни. Мужчине – 25 лет, является уроженцем Раздельной (город в Одесской области – 24 канал).

По словам нападавшего, он якобы узнал правоохранителя , который несколько месяцев назад "оскорбил" его во время службы. Поэтому решил отомстить.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Если его вину докажут, ему грозит грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы. Дело возбудили по статье об умышленном нанесении телесных повреждений правоохранителю в связи с выполнением им служебных обязанностей.

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В сети появилось видео нападения

Телеграмм канал "Х*евая Одесса" , опубликовал видео инцидента. На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно парня в шортах и майке, который общается с правоохранителем . Затем, когда к ним подходит еще группа нацгвардейцев, он неожиданно подбегает к одному из них и бьет его кулаком в лицо.

Кроме того, правоохранитель жмет нападавшему руку. Также что-то мог положить ему в кулак, поскольку именно после этого молодчик бьет нацгвардейца.



Перед ударом нападавший жмет руку другому правоохранителю / Скриншот видео

После другие представители Нацгвардии окружили злоумышленника. Но ему на помощь стали прохожие. Вероятно, нападавший этим воспользовался и скрылся.



Нападавшему все же удалось сбежать, несмотря на то, что нацгвардейцы его окружили / Скриншот видео

Добавим, что медики диагностировали у нацгвардейца сотрясение головного мозга и обнаружили рану над левой бровью.

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