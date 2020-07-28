В Одесской области 28 июля злоумышленники обстреляли автомобиль активиста Демьяна Ганула. Их уже установила и разыскала полиция, правда злоумышленники могут отделаться минимальным наказанием. Все из-за квалификации дела правоохранителями.

После того, как были установлены и найдены автомобили нападавших, специальная операция "Перехват" завершена, сообщает полиция Одесской области.

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Правоохранители провели осмотр автомобилей, на которых передвигались злоумышленники. В одном из них нашли травматический пистолет. Его уже изъяли сотрудники полиции.

Также правоохранители уже установили всех участников нападения. Они являются жителями города Южное, что в Одесской области. Нападавшими являются молодые люди в возрасте от 25 до 31 года.

Правда, правоохранители квалифицировали обстрел автомобиля как хулиганство. По этой статье злоумышленники могут даже отделаться штрафом от 8,5 тысячи до 17 тысяч гривен. Впрочем за групповое хулиганство минимальным наказанием является условный срок, а максимальным – реальный до 4 лет. Все будет зависеть от решения суда.

Нападение на активиста Демьяна Ганула: коротко

Оно произошло посреди бела дня 28 июля, когда активист возвращался из города Южное в Одессу. В это время в его машину начали одновременно стрелять из двух других.

Это были Toyota RAV 4 с киевскими регистрационными номерами и Mercedes на еврономерах. В самого активиста, к счастью, не попали. Полиция объявила план "Перехват" в области.

Это уже не первое нападение и попытка ему навредить, сообщает Демьян Ганул. Так, в апреле 2020 года неизвестные сожгли автомобиль Меrcedes, который принадлежал его жене.

Нападение на Демьяна Ганула: смотрите видео