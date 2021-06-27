Инцидент произошел на улице Гвардейцев Широнинцев примерно в 3 ночи 26 июня. Пострадавшему – 23 года. Нападающими также могут быть марокканцы.

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Подробнее о разбое

По словам жертвы нападения, он приехал домой на автомобиле товарища

Когда вышел из легковушки, к нему подошли трое мужчин. Они проезжали мимо на другой машине.

Злоумышленники сразу начали наносить удары руками по голове и требовать у мужчины сумку.

В результате нападавшие ее все же отобрали. В сумке были 15 тысяч гривен, мобильный телефон, наушники, ключи и документы.

Марокканец сам позвонил в полицию. На место сразу прибыли следственно-оперативная группа и медики. От госпитализации мужчина отказался – ему оказали помощь на месте.

Что известно о нападавших

Одним из злоумышленников оказался 26-летний гражданин Марокко. Его уже задержали. Что касается остальных двух, то их розыск продолжается. Правда, лица злоумышленников полицейские еще не установили.

Если вину нападавших докажут, им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Правоохранители возбудили дело по статье о разбое.