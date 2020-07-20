Киевская местная прокуратура в связи с дракой и стрельбой, которая произошла в Киеве 19 июля в Подольском районе, объявили о подозрении двум лицам по факту хулиганства и нарушения равноправия иностранных граждан.

Согласно материалам следствия, группа молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала конфликт с тремя гражданами другого государства, которые ожидали на улице такси. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева на своем официальном сайте.

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На просьбу иностранцев прекратить конфликт незнакомцы не отреагировали, устроили потасовку, в ходе которой один из них нанес иностранцу удар кулаком в лицо, а другой повредил авто, которое приехало на вызов.

В настоящее время одному из задержанных сообщено о подозрении по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, на унижение национальной чести и достоинства, соединенные с насилием).

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А другому – по части 2 статьи 296 (хулиганство, совершенное группой лиц). В суд готовится ходатайство об избрании подозреваемым мер пресечения.