Работники "Харьковоблэнерго" в этот момент отрезали ветки растений, которые затрагивали линию электропередач. Это случилось 19 мая, однако видео инцидента опубликовали только через 2 дня.

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Мужчина подбежал к автомобилю коммунального учреждения и начал бить ее деревянной бейсбольной битой. Он разбил правую фару, стекло правой двери и зеркала.

Также он бил по корпусу транспорта. В частности, пострадали капот и правое крыло автовышки.

В процессе этого нападения, злоумышленник не приближался к работникам "Харьковоблэнерго". Однако он им много раз кричал "Дерево декоративное обрезал? Ты что сделал?".

Впоследствии нападающий пошел к своему автомобилю и уехал. Один из коммунальщиков в это время снимал его на телефон.

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Что говорят в Харьковоблэнерго

В учреждении сообщили, что уже обратились в полицию по этому инциденту. Поэтому, скорее всего, злоумышленник вскоре накажут.

Также обратились с просьбой к жителям Харьковщины. В частности, призвали не препятствовать работе людей, которые чистят воздушную линию электропередач.

Такие работы необходимы, так как деревья и кустарники, которые растут рядом, могут падать на провода. Это может привести не только к остановке поставок электричества, но даже пожару.

Поэтому расчистка трасс воздушных линий – это важная профилактическая работа, которая существенно повышает надежность электроснабжения, а также уменьшает количество аварийных отключений и нарушений в работе электросети,

– добавили в учреждении.