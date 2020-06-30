В апреле 2018 года трое неизвестных мужчин напали на тогда еще народного депутата Мустафу Найема. Однако Шевченковский районный суд Киева 30 июня 2020 года оправдал трех нападавших.

Брат экс-депутата Маси Найем в фейсбуке сообщил, что судья Голуб Оксана Анатольевна оправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича полностью.

К теме Появилось еще одно видео избиения депутата Мустафы Найема

Маси Найем отметил, что есть основания полагать, что на этапе досудебного расследования был допущен ряд ошибок. Все это негативно отразились на результатах судебного разбирательства дела.

Говорится об ошибках в:

части фиксации доказательств,

документального оформления группы прокуроров и следователей,

правовой квалификации.

Реакция Мустафы Найема

Мустафа Найем в фейсбуке отметил, что во время последнего судебного заседания судья отказала ему в участии в дебатах. По словам экс-депутата, судья также отказалась:

дать слово свидетелям сбора доказательств,

не приобщила к материалам результаты одной из судебно-медицинских экспертиз,

не захотела исследовать заведомо ложные показания свидетеля по делу, "который непонятно откуда взялся".

Адвокаты будут обжаловать решение суда.

Теперь мы пойдем в апелляцию. И если понадобится – дальше, в Верховный суд и Европейский суд по правам человека,

– заверил Найем.

Что известно о нападении на Мустафу Найема: кратко