Жуткое нападение с топором в университете Варшавы: один человек погиб, есть пострадавший

На территории кампуса Варшавского университета произошло ужасное нападение вечером 7 мая. Неизвестный мужчина ворвался в учебное заведение и начал нападать на присутствующих с топором.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на tvn24.

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Что известно о нападении на кампус Варшавского университета

На кампус Варшавского университета произошло нападение вечером 7 мая. Один из очевидцев рассказал, что "мужчина напал с топором на швейцара, который закрывал аудиторию после занятий"

Журналисты обратились за подробностями относительно инцидента в полицию. Однако правоохранители коротко ответили, что "произошел инцидент криминального характера".

Впоследствии в соцсетях появилось короткое сообщение от столичного управления полиции. Полицейские сообщили, что преступника задержали. Они также официально подтвердили смерть женщины, на которую было совершено нападение.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который ворвался в кампус Варшавского университета. Это 22-летний гражданин Польши. Один человек погиб, другой доставлен в больницу с ранениями,

– написали они.

Там добавили, что происшествие случилось около 18:50, когда мужчина ворвался на территорию кампуса Варшавского университета и напал с топором на людей, которые там находились.

Сейчас на месте инцидента работает прокурор.

Напомним, что недавно в Киеве осудили серийного убийцу родом из Узбекистана. Он убил 11 человек в Киеве и Харькове с 2018 по 2024 год.