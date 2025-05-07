Жуткое нападение с топором в университете Варшавы: один человек погиб, есть пострадавший
- Нападение на кампус Варшавского университета произошло вечером 7 мая, когда мужчина напал с топором, в результате чего один человек погиб, а другой получил ранения.
- 22-летний подозреваемый задержан, и на месте происшествия работает прокурор.
На территории кампуса Варшавского университета произошло ужасное нападение вечером 7 мая. Неизвестный мужчина ворвался в учебное заведение и начал нападать на присутствующих с топором.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на tvn24.
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Что известно о нападении на кампус Варшавского университета
На кампус Варшавского университета произошло нападение вечером 7 мая. Один из очевидцев рассказал, что "мужчина напал с топором на швейцара, который закрывал аудиторию после занятий"
Журналисты обратились за подробностями относительно инцидента в полицию. Однако правоохранители коротко ответили, что "произошел инцидент криминального характера".
Впоследствии в соцсетях появилось короткое сообщение от столичного управления полиции. Полицейские сообщили, что преступника задержали. Они также официально подтвердили смерть женщины, на которую было совершено нападение.
Сотрудники полиции задержали мужчину, который ворвался в кампус Варшавского университета. Это 22-летний гражданин Польши. Один человек погиб, другой доставлен в больницу с ранениями,
– написали они.
Там добавили, что происшествие случилось около 18:50, когда мужчина ворвался на территорию кампуса Варшавского университета и напал с топором на людей, которые там находились.
Сейчас на месте инцидента работает прокурор.
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