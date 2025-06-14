Стрелок сбежал после перестрелки с полицией: известны подробности нападения на законодателей в Миннесоте

В штате Миннесота 14 июня неизвестный мужчина выдал себя за полицейского и убил высокопоставленного члена законодательного собрания штата от Демократической партии и ее мужа. Кроме этого, он ранил сенатора Джона Хоффмана и его жену.

Вечером того же дня полиция и ФБР продолжили масштабный розыск вооруженного мужчины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о нападении на законодателей в Миннесоте

По данным правоохранительных органов и ФБР, в нападении на законодателей подозревается 57-летний Вэнс Лютер Болтер. Он сбежал пешком после перестрелки с полицией в доме убитой бывшего спикера Палаты представителей Миннесоты Мелиссы Гортман и ее мужа Марка.

Правоохранители говорят, что Болтер покинул транспортное средство, в котором офицеры нашли так называемый "манифест" и список целей для преследования других политиков и учреждений.

Во время брифинга начальник Бюро задержания уголовных преступников Миннесоты Дрю Эванс заявил, что Болтера следует считать вооруженным и опасным. Вероятно, он до сих пор находится в районе Миннеаполиса и Сент-Пола.

Заметим, что мотив преступника пока не определили. Согласно онлайн-сообщениям и публичным записям, с которыми ознакомилось агентство Reuters, подозреваемый имел связи с евангельскими церквями и утверждал, что является экспертом по безопасности с опытом работы в Секторе Газа и Африке.

Кроме этого, в сети Болтер называл себя бывшим работником компаний общественного питания. Согласно государственным записям, в 2016 году предшественник нынешнего губернатора штата Уолза назначил его в совещательный Совет губернатора по развитию рабочей силы.

Друг подозреваемого Дэвид Карлсон рассказал, что делит дом в Миннеаполисе с Болтером уже более года и последний раз видел его в пятницу вечером. Затем, около 6 утра в субботу, он получил текстовое сообщение от Болтера.

Он сказал, что может скоро умереть,

– сказал Карлсон, который вызвал полицию.

Он также добавил, что Болтер не был человеком, полным ненависти, но нуждался в помощи.

Стоит заметить, что список, найденный в транспортном средстве, которое покинул подозреваемый, содержал около 70 имен, включая специалистов по абортам, а также законодателей Миннесоты и других штатов. Официальные лица заявили, что в списке были Гортманы и другие жертвы – сенатор штата Джон Хоффман и его жена.

В ABC News, ссылаясь на представителей правоохранительных органов, отмечают, что в список также входят десятки демократов от Миннесоты, в частности Уолз, член Палаты представителей США Ильхан Омар, сенатор Тина Смит и генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз, который был кандидатом Камалы Харрис на пост вице-президента от Демократической партии на прошлогодних выборах, сказал, что стрелок пошел в резиденцию Гортманов после того, как несколько раз выстрелил в Хоффманов в их доме в соседнем городе Чамплин.

Уолз отмечает, что Хоффманы перенесли операцию и он "осторожно оптимистично настроен" относительно того, что они переживут "эту попытку убийства". Убитую 55-летнюю Мелиссу Гортман, которая 20 лет прослужила в Палате представителей Миннесоты, Уолз назвал человеком с "изяществом, состраданием и неутомимостью".

Это был акт целенаправленного политического насилия. Мирный диалог – это основа нашей демократии. Мы не решаем наши разногласия насилием или под дулом оружия,

– добавил Уолз.

Правоохранители отмечают, что вооруженный мужчина напал на Хоффманов около 2:00 утра по центральному времени, а потом проехал около 8 километров до резиденции Гортманов. Начальник полиции Бруклин-Парка Марк Брули сказал, что сержант полиции, который отреагировал на нападение Хоффмана, попросил коллег проверить и дом Гортманов.

Двое офицеров, которые прибыли в помещение, увидели полицейский автомобиль с включенными фарами и были немедленно обстреляны подозреваемым. Брули сказал, что они открыли огонь в ответ, но подозреваемый скрылся.