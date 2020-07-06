Полиция переквалифицировала дело об избиении фаната Шария в Харькове: подробности
Харьковская полиция переквалифицировала дело о нападении на Никиту Роженко. Теперь правоохранители расследуют покушение на убийство этого мужчины. Роженко является сторонником пророссийского блогера Анатолия Шария. Его избили якобы после угроз со стороны представителей "Нацкорпуса".
Про те, що справу перекваліфікували інформує обласне управління Нацполіції регіону. Раніше провадження щодо нападу на чоловіка відкрили за статтею "Хуліганство".
Раніше Фанати Шарія збиралися на центральній площі Харкова, щоб привітати Роженка з днем народження: їх закидали яйцями
Здійснюється досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом замаху на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, стосовно чоловіка 1992 року народження,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що санкція статті передбачає ув’язнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі, замість попередньої кваліфікації – до 7 років в’язниці.
Хто такий Микита Роженко і що відомо про його побиття: коротко
- Проросійський блогер Анатолій Шарій заявив, що у Харкові побили прихильника та активіста його партії Микиту Роженка. Це сталося 25 червня. Він додав, що чоловік нібито напередодні написав заяву в поліцію через "погрози з боку Нацкорпусу".
- За інформацією поліції, вказаний факт дійсно мав місце 25 червня близько 1:53 ночі на вулиці Весніна у Харкові. Двоє невідомих напали на 28-річного чоловіка та спричинили йому тілесні ушкодження.
- Слідчі розглядають декілька версій вчинення нападу: у тому числі з хуліганських мотивів, у зв’язку з політичною та професійною діяльністю потерпілого.
- Поки у справі призначили низку експертиз, осіб, які побили Роженка намагаються встановити.
- До речі, на підтримку Роженка у Харкові "шаріївці" вже організовували акцію. Тоді їх закидали яйцями.