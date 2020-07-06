Харьковская полиция переквалифицировала дело о нападении на Никиту Роженко. Теперь правоохранители расследуют покушение на убийство этого мужчины. Роженко является сторонником пророссийского блогера Анатолия Шария. Его избили якобы после угроз со стороны представителей "Нацкорпуса".

Про те, що справу перекваліфікували інформує обласне управління Нацполіції регіону. Раніше провадження щодо нападу на чоловіка відкрили за статтею "Хуліганство".

Раніше Фанати Шарія збиралися на центральній площі Харкова, щоб привітати Роженка з днем народження: їх закидали яйцями

Здійснюється досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом замаху на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, стосовно чоловіка 1992 року народження,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що санкція статті передбачає ув’язнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі, замість попередньої кваліфікації – до 7 років в’язниці.

Хто такий Микита Роженко і що відомо про його побиття: коротко