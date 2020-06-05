На Харьковщине 3 июня группа мужчин атаковала автомобиль с правоохранителями. Злоумышленники напали на полицейских с палками, топорами и огнестрельным оружием. Одному из нападавших суд избрал меру пресечения.

Председателю общественной организации "Потон" Павлу Онищенко избрали меру пресечения 5 июня. Об этом сообщило издание "Суспільне".

Больше Молодые люди под Харьковом напали с топорами и стреляли в полицейских: детали, фото и видео

Павла Онищенко взяли под стражу на два месяца без возможности внесения залога. Соответствующее постановление вынесла судья Киевского райсуда Светлана Шаренко.

Прокурор отметил, что Онищенко может скрываться или влиять на свидетелей. Онищенко подтвердил, что повредил автомобиль полицейских и стрелял, но думал, что перед ним преступники.

Мы понимали, что будут какие-то политические моменты, но чтобы настолько это цинично делать... Стоит 50 полицейских, три работника СБУ, и я такой... Они вышли в масках, с них даже маски никто не снял. Даже лицо никто не увидел. И нам инкриминируют, что мы напали на полицейского. При том, что мы вызвали полицию,

– сказал Онищенко.

В то же время возле Киевского суда Харькова произошла стычка, сообщает телеграмм-канал "Типичный Харьков". В момент, когда Павла Онищенко вывозили на автозаке, полиция скрутила одного из его "группы поддержки".

В этот же день меру пресечения избирали другому подозреваемому в нападении – Николаю Маслову. Во время заседания он порезал себе руку. Ему вызвали "скорую".

Это не выглядело как попытка самоубийства – он показал, что "клянется кровью",

– говорится в сообщении телеграмм канала "Типичный Харьков".

В итоге суд избрал Маслову меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без возможности внесения залога.

Николай Маслов во время заседания суда / Фото "Нетипичный Харьков"

Что известно о нападении на полицейских под Харьковом