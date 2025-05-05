В Махачкале боевики расстреляли экипаж полиции: есть погибшие и раненые

В столице Дагестана совершено нападение на полицейский патруль. Есть погибшие среди правоохранителей и нападавших.

В Махачкале неизвестные открыли шквальный огонь по экипажу дорожно-патрульной службы, передает 24 Канал со ссылкой на российские паблики.

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Что известно

Трое полицейских погибли на месте. Также сообщается, что нападавших было четверо. Двух из них якобы ликвидировали. Еще двое смогли скрыться с места преступления на угнанном служебном автомобиле.

Стрельба в Махачкале: смотрите видео

В республике введен план "Перехват".

Как рассказал губернатор Дагестана Сергей Меликов, машину с боевиками, которые расстреляли полицейских в Махачкале, пытались остановить для проверки документов.

Сотрудники ДПС хотели лишь проверить подозрительный автомобиль, но оттуда открыли огонь. Трое силовиков попали под пули.

Расстрел полицейских в Дагестане: смотрите видео

Один из полицейских, попавших под обстрел в Махачкале, жив. Он серьезно ранен – у него огнестрельные в руку и ногу.

Перестрелка в Махачкале: смотрите видео

Известно, что автомобиль, на котором убегали боевики, нашли. Информации о задержании нападавших нет.

По данным росСМИ, нападение на патруль ДПС в Махачкале было подготовлено. Группа преступников заранее выбрала место расправы и открыли огонь из автоматов, застав полицейских врасплох.

Нападение произошло около 14:20 на перекрестке улиц Керимова и Магомедтагирова. Во время стрельбы пострадала несовершеннолетняя, у нее огнестрельная рана руки. Она доставлена в больницу.

Кадр с места нападения на экипаж полиции: смотрите видео

Напомним, что летом 2024 года в российском Дагестане произошла массовая стрельба. Группа неизвестных совершили нападения на святыни в Махачкале и Дербенте, а также расстреляли полицейских.