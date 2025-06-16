К такому решению привела война в Украине, которая разрушила иллюзию о безопасной Европе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Страны Балтии готовят медицину к войне

В Эстонии количество медиков на душу населения почти вдвое меньше, чем в Германии. Как говорится в материале, персонал уже работает "на пределе". В случае войны система, мол, даже может не выдержать. Больницы тренируются работать в "режиме кризиса". Например, оказывать помощь при травмах, нехарактерных для мирного времени.

Мы уже убеждены, что Россия будет бить по гражданской и энергетической инфраструктуре. И это означает, что нельзя допустить ситуации, когда больница не работает, потому что где-то проблема с электростанцией,

– сказал заместитель гендиректора Эстонского совета здравоохранения

Операционные переносят в подвалы, готовят мобильные госпитали и накапливают запасы. Власти уверяют. что подготовка включает не только инфраструктуру, но и психологическую и правовую поддержку работников.

Как сообщает издание, проблема также в том, что не все врачи готовы остаться во время боевых действий. В Литве более четверти медиков заявила, что, вероятно, выедут в случае войны. В то же время все парамедики подписывают обязательства работать в условиях чрезвычайной ситуации.

Польша сделала тему медицинской безопасности центральной во время своего председательства в Совете ЕС. Страна продвигает вопрос гражданской готовности к войне на уровень общеевропейской стратегии.

Мы не можем планировать безопасность в обороне, энергетике или экономике, и при этом исключать сектор здравоохранения,

– сообщила заместитель министра здравоохранения Польши.

Европейцы берут пример с Украины

В Вильнюсской университетской больнице Литвы уже проведена тренировка с армией. Там была подготовка по эвакуации и подготовке к массовым ранениям.

Некоторые медики едут в Украину, чтобы воочию увидеть, как работают больницы в зоне боевых действий. Также создается специальная экстренная медицинская команда и проводятся многочисленные учения.

Напомним, генинспектор Бундесвера заявил, что Россия может атаковать НАТО в течение следующих четырех лет. Он отметил рост военной мощи оккупантов и призвал страны Альянса усиливать оборону и сохранять единство.