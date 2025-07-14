Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-службы Государственного бюро расследований города Полтавы и полиции Кривого Рога для Общественного.

Читайте также 4-летний мальчик умер от побоев в Кривом Роге: мать и сожителя арестовали

Нападавший ранил полицейского и сотрудника ТЦК в Кривом Роге

Утром, 14 июля, в Кривом Роге во время проверки военно-учетных документов произошел инцидент с 51-летним мужчиной, которого разыскивали за уклонение от военной службы.

По данным правоохранителей, во время общения мужчина внезапно распылил в сторону участкового полицейского и сотрудника территориального центра комплектования слезоточивый газ, после чего несколько раз ударил их отверткой. Пострадавшие получили телесные повреждения, а нападавший начал убегать с места происшествия.

Чтобы его остановить, полицейский был вынужден применить табельное огнестрельное оружие – беглец получил ранения и был госпитализирован.

Сейчас следователи ГБР устанавливают все детали происшествия и готовят материалы для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. Между тем полиция Кривого Рога открыла уголовное производство за умышленное причинение телесных повреждений правоохранителям.