Нападение на активиста в Запорожье: что известно о скандальном Валерьяне Горбачеве

Активист Антимайдану Валерьян Горбачев, которого в Запорожье избили и подстрелили неизвестные, был фигурантом уголовного дела о педофилии. Мужчина в детстве лечился от психических расстройств, а во взрослом возрасте был трижды судим за различные преступления.

6 марта в Запорожье на Горбачева напали 4 неизвестных в масках. Мужчину избили и выстрелили из оружия в левое бедро. Полиция начала расследовать нападение как покушение на убийство.

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О Валерьянае Горбачеве много писали в 2007 году. Он тогда похитил 15-летнюю дочь украинской спортсменки Светланы Бондаренко. Правоохранители открыли дело по статье "Вступление в половые отношения с лицом, не достигшим половой зрелости". Это была длинная история, но Горбачеву все сошло с рук.



Дочь Бондаренко, которую похищал Горбачев



По данным СМИ, настоящая фамилия Горбачева – Сакеворян. Родился он в городе Болниси (Грузия) 9 февраля 1952 года. В детстве лечился в психиатрической клинике, был освобожден от военной службы.



Выписка из истории болезни Горбачева

Уже в 1975 году мужчину осудили на два года условно за кражу. Еще через 2 года Горбачев вновь был осужден – за мошенничество на 3 года (приговор позже был отменен).

В 1979 году по совокупности преступлений (мошенничество, спекуляция, покушение на дачу взятки) Горбачев получил 8 лет тюрьмы с последующей высылкой из Львова (где учился в университете) на 3 года. Срок отбывал в Житомирской и Запорожской областях в колониях для осужденных с психическими расстройствами.

Выйдя на волю, Горбачев изготовил себе новый паспорт, взяв девичью фамилию матери и изменив год рождения. Так и появился Валерьян Горбачев, 1958 года рождения, ранее не судимый, психически абсолютно здоров.



Свидетельство о рождении Горбачова

Некоторое время в России Горбачев возглавлял профашистская организация "Слава Руси". Когда вернулся в Украину, обвинялся в квартирных аферах и прочем. Однако эти преступления не получили должной оценки правоохранительных органов.

В 2003 году в Запорожье зарегистрировал ОО "Легион свободы", что позволяло Горбачеву представляться правозащитником и юристом. Из-за того, что организация не проводила никакой работы, в 2018 году суд отменил "Легион".

В разное время Горбачев выдавал себя за помощника Виктора Януковича, соратника Виктора Ющенко, слал "официальные" письма в поддержку Юлии Тимошенко.

Был участником антимайданной организации "Народная гвардия". Зимой 2016 года Горбачева задержали с пистолетом, флагом "Новороссии" и наркотиками. В листовках содержались призывы 23 февраля 2016 года захватить Запорожскую ОГА и создать "Запорожскую народную республику".

Смотрите видео с места задержания Горбачева в 2016 году:

Информация о Горбачеве содержится на украинском сайте центра "Миротворец". В сообщении указано, что "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать эту публикацию, "как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений".